Es el animal más tierno del mundo, pero está a punto de extinguirse: "Es una lección para la humanidad".

En las aguas del río Irawadi, en Myanmar, vive un mamífero fluvial que ha conquistado los corazones con su carácter juguetón y su tupida “sonrisa”: el delfín del río Irawadi. Pero esta criatura, conocida como "la más tierna del mundo" corre hoy un peligro real de desaparecer.

Estos delfines, capaces de cooperar con pescadores humanos para que ambos saquen beneficio se convirtieron en un símbolo de convivencia entre especie silvestre y comunidad humana. La relación es tan especial que el experto Brian Smith lo califica como “una lección para la humanidad sobre nuestra relación con la fauna silvestre”.

“Se trata de un fenómeno bastante inusual en el mundo en términos de cooperación entre humanos y fauna silvestre. Por lo tanto, es algo que no solo nos interesa conservar a nivel de especie, sino también a nivel cultural”, afirmó Brian Smith, experto en delfines de río e investigador recientemente jubilado de la Wildlife Conservation Society sobre la importancia de preservar esta especie. Asimismo, concluyó: “Es una lección para la humanidad sobre nuestra relación con la fauna silvestre”.

Delfines de río en peligro de extinción: por qué se ven afectados

Las amenazas que enfrentan son múltiples, pero entra las principales se encuentran las redes de enmalle que quedan tendidas en el río y atrapan a los delfines accidentalmente al capturar peces. Como así también las prácticas de pesca ilegales o destructivas que no sólo reducen la población de peces, alimento para los delfines, sino que los exponen directamente al daño.

Sin embargo, por otro lado los biólogos también mencionan la degradación de su hábitat: presas y diques que alteran el flujo del río, contaminación, deterioro de los márgenes fluviales. Entonces si no se actúa con urgencia, la historia podría repetirse: como ocurrió con el delfín del río Yangtsé en China, ya desaparecido, esta especie también podría extinguirse.

En este marco, Smith advirtió: "Si no controlamos la muerte accidental de estos animales en las redes de pesca, especialmente en las redes de enmalle, la especie desaparecerá”.