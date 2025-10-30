Gran noticia para el suelo argentino: volvieron a ver al huemul "Newenche" que estaba en peligro en la Patagonia

El huemul "Newenche" fue registrado en el Parque Nacional Nahuel Huapi, luego de que este cruzara por sus propios medios desde Chile. Se logró ubicar al animal gracias al sistema de monitoreo por radiocollar que se utiliza en estos especímenes en peligro de extinción. La implementación de este sistema se llevó a cabo con el objetivo de recuperar a ésta especie en el norte de la Patagonia argentina.

Una vez localizada la criatura, un equipo conformado por personal de la Administración de Parques Nacionales (APN), la Fundación Huilo Huilo (RBHH) de Chile y Fundación Rewilding Argentina procedió a la captura de este ejemplar de huemul (Hippocamelus bisulcus) con la finalidad de reemplazar su collar transmisor y poder continuar así su seguimiento satelital.

El ejemplar "Newenche" es un joven huemul nacido en vida silvestre durante noviembre del 2023, en la Reserva Biológica Huilo Huilo, ubicada en tierras chilenas. Durante el mes de enero de este año, el animal se desplazó hacia el Parque Nacional Lanín, ubicado en la provincia de Neuquén. Este suceso fue todo un hito, ya que el Parque llevaba casi 30 años sin registrar presencias de huemules.

Posteriormente, el mamífero continuó su recorrido en dirección al Parque Nacional Nahuel Huapi. Cuando el animal cruzó la frontera, los especialistas comenzaron un trabajo conjunto de seguimiento mediante radio telemetría, recorridas de campo y registros de cámaras trampa.

Los monitoreos realizados a este joven huemul arrojaron que el animal recorrió alrededor de 80km en línea recta, desplazándose por áreas de difícil acceso de la Cordillera. Este seguimiento brindó información clave a los especialistas para la conservación de la especie, permitiendo conocer su ruta, sus patrones de movimiento y las zonas utilizadas dentro del corredor biológico.

La nueva tecnología implementada permitirá llevar a cabo un seguimiento satelital en tiempo real del ejemplar complementado con observaciones de campo. De esta manera, se espera que mejore el monitoreo y la capacidad de respuesta ante posibles riesgos, como cruces de rutas o acercamientos a zonas habitadas.

El huemul: un Monumento Natural en peligro de extinción

Este mamífero es un ciervo nativo de los bosques andino-patagónicos y su distribución actual se limita al sur de Chile y Argentina. Dicha especie fue declarada en peligro de extinción tanto a nivel global como en los dos países en los que aún quedan ejemplares. En el año 1996, Argentina declaró al huemul "Monumento Natural", lo que le garantiza al animal la máxima categoría de protección que se puede otorgar a una especie del país.

Una de las principales dificultades que tiene el huemul es su hábitat natural, estos animales suelen encontrarse en pendientes escarpadas, bosques y praderas de altura; ambientes que, en la actualidad, se ven cada vez más restringidos.

Las principales amenazas del huemul son:

La caza furtiva.

La pérdida y fragmentación del hábitat.

Los alambrados.

Los atropellamientos.

La competencia con el ganado doméstico.



Por último, también se debe tener en cuenta a las especies introducidas en el hábitat, las cuales alteran el ecosistema y pueden transmitir enfermedades.