Encontraron un híbrido entre lobo y perro en Grecia: el hallazgo que cambia todo lo que se sabía sobre estos animales.

Investigadores de la organización griega Callisto confirmaron por primera vez la presencia de un híbrido entre lobo y perro en territorio helénico. El hallazgo, realizado mientras analizaban unas 50 muestras de lobos recolectadas en el continente griego, marca un giro en el monitoreo del retorno de los lobos en Europa y marca una diferencia de lo que se sabía sobre la reproducción de estas especies.

El ejemplar detectado tenía una genética compuesta aproximadamente por 45% lobo y 55% perro, lo que indica un cruce reciente entre ambas especies. Lobos (Canis lupus) y perros domésticos (Canis lupus familiaris) tienen ADN muy cercano, lo que permite que los híbridos sean viables y, en muchos casos, fértiles.

El fenómeno de los híbridos no es nuevo: estudios previos en Eurasia descubrieron trazas de genética canina en lobos salvajes, lo cual sugiere que los cruces han ocurrido con cierta frecuencia a lo largo del tiempo. El nuevo caso griego podría explicarse por el crecimiento reciente de las poblaciones de lobos en ese país: se estima que hay aproximadamente 2.075 lobos distribuidos por Grecia.

Por qué alerta este "cruce" de especies

Este cruce preocupa tanto por razones ecológicas como de conservación: los híbridos podrían afectar la pureza genética de los lobos salvajes, alterar comportamientos sociales o de caza, y complicar estrategias de manejo. Además, su aparición subraya los desafíos que surgen al convivir con poblaciones en expansión cerca de zonas humanas. En Grecia ya se reportaron casos de lobos que se aproximaron a viviendas: uno reciente involucró a una niña de 5 años en la península de Halkidiki.

Con este hallazgo, los científicos refuerzan la importancia de monitorear no solo la presencia de lobos salvajes, sino también su posible hibridación con perros domésticos en paisajes cada vez más fragmentados. Las futuras investigaciones buscarán determinar cómo ese híbrido surgió, cuántos más podrían existir y cuál es su posible impacto en los ecosistemas locales.