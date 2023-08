El llanto desconsolado de La Mona Jiménez y su hija desde la clínica: "No supe"

La Mona Jiménez está recuperándose de su ACV en una clínica de Córdoba y su hija filmó un emocionante video publicado en sus redes sociales.

La Mona Jiménez transita un delicado estado de salud tras haber sufrido un ACV el martes 23 de agosto, motivo por el cual estuvo internado en el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba hasta el sábado 26. En las últimas horas, su hija publicó un emotivo video a través de sus redes sociales en el que ambos no pudieron contener las lágrimas y se largaron a llorar desconsoladamente.

La salud de La Mona Jiménez evoluciona favorablemente, aunque se manejan con cuidado para que la recuperación sea lo mejor posible y vuelva a los recitales y la música. "Estaba comiendo, se mareó y se le torció la boca", habían dicho desde el entorno del cantante de 72 años. En este contexto es que su hija Natalia mostró una charla íntima con su papá que despertó muchas emociones.

"No sabía que existía un baño. Yo siempre de cuclillas para hacer mis necesidades, en la casa de mi abuela y en mi casa. No supe lo que era un baño", comenzó diciendo La Mona, quien recordó parte de su dura infancia. En el video se puede observar a Natalia tomándolo de la mano, pero el artista no estaba en el cuadro de la cámara.

"Yo me asombré cuando vi la pieza mía porque era grande, era como la habitación donde estábamos durmiendo todos en la cocina. Yo tenía 6 años y cuando llego me asombré de ver la pieza tan grande, pero lo que no entendía qué era fue cuando me mostraron el baño", agregó el creador de hits como Beso a beso y Quién se ha tomado todo el vino. Mientras estaba relatando todo eso, su hija quebró en llanto.

"Cuando vi el baño me metí en la ducha y me metí con ropita y todo porque era verano. Y abrí la canilla y me metí abajo del agua fría. Fue muy hermoso, fue lo más lindo que tuve en mi vida, haber conocido un baño", expresó. Al terminar, La Mona no pudo ocultar su emoción y se largó a llorar al igual que Natalia. "No llorés viejo", le decía mirándolo fijamente. El sábado 26, según lo que publicó su hija, el artista salió de la clínica y ya está en su casa. "Mi pa cargándonos el corazón", escribió con unas imágenes donde se lo veía a pura risa.

El día que La Mona Jiménez tuvo que cancelar un show en un lugar mítico del cuarteto cordobés

La Mona Jiménez es uno de los exponentes más importantes del cuarteto cordobés, y es por eso que cada noticia vinculada al "Mandamás" es tan importante para los fanáticos de este género músical. Sin ir más lejos, en las últimas horas se conoció un comunicado del círculo íntimo del artista revelando una noticia inesperada.

En el mes de junio, La Mona Jiménez iba a volver a cantar en el Monumental Sargento Cabral, un lugar mítico del cuarteto cordobés en donde Carlos solía tocar los días viernes. Sin embargo, y para tristeza de los fanáticos, se confirmó la suspensión del evento y aseguraron que los motivos son ajenos a la productora del artista.

De acuerdo a lo que manifestó Carli Jiménez (hijo de La Mona y productor de la banda) en El Doce, el Sargento Cabral tenía una habilitación de 5650 personas y por una ordenanza municipal la misma se redujo a 2500. Esto tuvo que ver con incidentes que ocurrieron en la fiesta de Halloween organizada en el Chateau, modificándose la capacidad en los espacios de esta índole.

Antes de modificarse la ordenanza, se permitía que haya tres personas por metro cuadrado en pista bailable (sin contar baños ni escenarios). Con la modificación, sólo se autoriza a que haya una sola persona cada m2. Este fue el detonante por el que la producción de La Mona Jiménez decidió suspender el show en el Sargento Cabral, donde el cantante estuvo por última vez a principios de 2020. La decisión también fue publicada en redes sociales a través de un comunicado.