El furioso descargo de Mariano Martínez en Showmatch: “Me cansé”

El actor se refirió a los comentarios detractores que recibe en redes por sus videos virales y por su faceta como cantante.

Mariano Martínez se presentó en Showmatch: La Academia como invitado de Luciana Salazar para la salsa de a tres y se refirió a los detractores virtuales que los critican por los videos que comparte en sus redes sociales. En su descargo, el actor dejó en claro que su intención con ese tipo de contenidos es divertirse y dio a entender que no le afectan las burlas que recibe por sus bizarros clips.

“Las redes son un divertimento, es para pasarla bien. Lo hago para distraerme. Es una búsqueda introspectiva que vengo haciendo toda la vida, de poder ser estable y seguro de uno mismo, tener la seguridad de no tener miedo a hacer cosas por el que dirán”, comenzó Martínez, en referencia a su intención con el contenido que propone en sus perfiles de internet.

Más tarde, el artista reveló cómo empezó a compartir video de ese estilo e informó que fue en medio de un rodaje de un filme. “Estaba en Oklahoma, Estados Unidos, filmando la película Yo, traidor y la agarré porque siempre me divirtió: antes de que sea TikTok era Musically y ya la usaba”, lanzó y siguió: “Recibí críticas de algunos programas, se sumaron unos haters y después la usé hasta que me cansé. Retomé ahora, pero lo hago para pasar el tiempo, es un momento. Tampoco es que estoy pesando en qué tiktok voy a hacer”.

Críticas tras su presentación como cantante

Luego, el actor hizo alusión a su debut televisivo como cantante en el programa de Jey Mammón y cuánto afectaron a su hija las críticas que recibió después de la emisión. “A ella le afecta realmente un poco lo que me ponen en los comentarios. Y yo le digo que no le tiene que prestarle atención, que no hay que leer esas cosas. Es de gente que se esconde detrás de una compu o un teléfono, solo para criticar. Estamos los que somos protagonistas y hacemos, en la vida en general, o los que son espectadores y critican”, expresó el tiktoker.

“A mí me hubiese gustado que en mi debut como cantante esté mejor, más contenido. Pero a último momento agregué cinco temás más de los tres que tenía ensayados. Eso hizo que me ponga un poco más distraído y disperso, pensando en que no me sabía la letra de los temas”, continuó sobre su desempeño cuando cantó en vivo con su banda en aire televisivo. Y sumó: “Acepté hacerlo, me mandé y lo disfruté. Y me pareció bárbaro, no me gustó tanto mi performance. En chiste le dije a Jey Mammon que me merezco un meme, pero creo que nadie se merece un meme. Pero bueno, están de moda”.