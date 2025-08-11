Un histórico local de electrodomésticos cierra sus puertas definitivamente en medio de la crisis de Milei.

Una famosa tienda especializada en electrodomésticos y tecnología anunció su cierre definitivo en medio de la crisis económica. A través de sus redes sociales y página oficial, esta empresa declaró que ya no tendrá atención al público en locales y generó gran conmoción entre sus clientes habituales.

Se trata de la cadena especializada en electrodomésticos y tecnología Start_. Precisamente, anunciaron el cierre definitivo de todas sus tiendas físicas para enfocarse exclusivamente en el comercio online. Así, todos los locales del país dejarán de funcionar y solo se podrá comprar a través de la página, lo que reduce significativamente los gastos de mantenimiento.

Según trascendió, la empresa informó la medida a sus empleados mediante un correo electrónico y señaló "motivos de fuerza mayor" como causa de esta determinación. Más tarde se supo que la atención pasaría a ser 100% online, lo que genera una clara reducción de la plantilla.

Fundada en 2021 por los empresarios Nicolás Osta y Esteban Isorna, Start_ inició su trayectoria con un local en la esquina porteña de Cabildo y Juramento. Desde allí amplió su oferta a productos tecnológicos variados, que iban desde televisores, consolas, notebooks y celulares hasta componentes informáticos como joysticks y tablets.

Tiendas de electrodomésticos en la cuerda floja: otros locales irán a "subasta"

La noticia del cambio en la estrategia de Start_ se suma a un contexto ya tensionado para el sector. Las cadenas tradicionales Compumundo y Garbarino, que alguna vez lideraron el mercado de electrodomésticos, atraviesan una situación crítica. Actualmente dependen de que un potencial inversor levante su concurso de acreedores; de lo contrario, se encuentran próximas a la quiebra

Más precisamente, el Juzgado Nacional en lo comercial Nro. 7 abrió un "registro de interesados" para que dentro de los próximos cinco días se anoten interesados en comprar las dos marcas caídas en desgracia. Pasado este lapso, lo más probable es que este ambas empresas se declaren en quiebra, tal como sucedió con Garbarino viajes.