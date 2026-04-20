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Crimen

El músico D4vd, acusado del asesinato de una niña de 14 años en Los Ángeles

20 de abril, 2026 | 15.09

David Burke, un músico de ‌21 años ‌conocido profesionalmente como D4vd, fue acusado del asesinato de Celeste Rivas, de 14 años, informó el lunes el fiscal del ​distrito de ⁠Los Ángeles, Nathan Hochman.

Hochman ‌afirmó que los restos ⁠de Rivas ⁠fueron hallados el año pasado en el maletero delantero de ⁠un auto a nombre ​de D4vd. Llevaba ‌desaparecida casi un ‌año y medio cuando ⁠se descubrieron sus restos en estado de descomposición en septiembre de ​2025.

El ‌vehículo había estado aparcado durante semanas en un barrio de Hollywood Hills antes de ser ⁠remolcado a un depósito municipal, donde los trabajadores notificaron un olor fétido.

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D4vd saltó a la fama en 2022 después de que las canciones ‌que grabó en su teléfono para sus videos de Fortnite se hicieran virales en TikTok, y el éxito "Romantic ‌Homicide" le ayudó a firmar un contrato con Interscope ‌Records. Está ⁠previsto que comparezca ante el juez más ​tarde en el día.

Con información de Reuters

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