El músico D4vd, acusado del asesinato de una niña de 14 años en Los Ángeles

David Burke, un músico de 21 años conocido profesionalmente como D4vd, fue acusado del asesinato de Celeste Rivas, de 14 años, informó el lunes el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman.
Hochman afirmó que los restos de Rivas fueron hallados el año pasado en el maletero delantero de un auto a nombre de D4vd. Llevaba desaparecida casi un año y medio cuando se descubrieron sus restos en estado de descomposición en septiembre de 2025.
El vehículo había estado aparcado durante semanas en un barrio de Hollywood Hills antes de ser remolcado a un depósito municipal, donde los trabajadores notificaron un olor fétido.
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D4vd saltó a la fama en 2022 después de que las canciones que grabó en su teléfono para sus videos de Fortnite se hicieran virales en TikTok, y el éxito "Romantic Homicide" le ayudó a firmar un contrato con Interscope Records. Está previsto que comparezca ante el juez más tarde en el día.
Con información de Reuters