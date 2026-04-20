Conferencia de prensa sobre la detención del músico d4vd, en Los Ángeles.

David Burke, un músico de ‌21 años ‌conocido profesionalmente como D4vd, fue acusado del asesinato de Celeste Rivas, de 14 años, informó el lunes el fiscal del ​distrito de ⁠Los Ángeles, Nathan Hochman.

Hochman ‌afirmó que los restos ⁠de Rivas ⁠fueron hallados el año pasado en el maletero delantero de ⁠un auto a nombre ​de D4vd. Llevaba ‌desaparecida casi un ‌año y medio cuando ⁠se descubrieron sus restos en estado de descomposición en septiembre de ​2025.

El ‌vehículo había estado aparcado durante semanas en un barrio de Hollywood Hills antes de ser ⁠remolcado a un depósito municipal, donde los trabajadores notificaron un olor fétido.

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D4vd saltó a la fama en 2022 después de que las canciones ‌que grabó en su teléfono para sus videos de Fortnite se hicieran virales en TikTok, y el éxito "Romantic ‌Homicide" le ayudó a firmar un contrato con Interscope ‌Records. Está ⁠previsto que comparezca ante el juez más ​tarde en el día.

Con información de Reuters