El fuerte cruce de Alberto Fernández a Silvia Mercado

El presidente Alberto Fernández mantuvo un cruce con la periodista macrista Silvia Mercado quien manifestó que los argentinos sienten "angustia" por vivir en cuarentena.

"No me parece, no me parece que tenga que ver con lo político la angustia que la gente manifiesta", afirmó Mercado, quien no hizo una pregunta sino que pidió al presidente un mensaje al respecto.

Alberto fue contundente: "Me llama mucho la atención la idea de muchos medios de la angustia de la cuarentena. ¿Es angustiante salvarse? Angustiante es enfermarse; no salvarse. Angustiante es que el Estado te abandone; eso es angustiante, que el Estado no esté presente", expresó el mandatario en rueda de prensa en Olivos, en la que anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 7 de junio inclusive.

"Estamos en una pandemia que mata gente, ¿lo entendemos? estamos en una pandemia de un virus desconocido ¿lo entendemos? estamos en una pandemia de un virus que no tiene vacuna, ni cura, ¿lo entendemos?", preguntó Fernández.