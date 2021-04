El Ministro de Salud de la Ciudad aclaró varias dudas sobre el Covid positivo del Presidente.

Ante la noticia del contagio de coronavirus del Presidente Alberto Fernández aún con las dos dosis ya aplicadas, aparecieron las incógnitas en una parte de la sociedad con relación a la eficacia de las vacunas, en este caso de la Sputnik-V, por lo que el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se vio obligado a disiparlas con su presencia en el programa La noche de Mirtha, por El Trece.

"Hay que aclararlo bien porque a veces hay muchas dudas con relación a la campaña de vacunación. Esta en particular se llama mitigación del riesgo o evitar el daño, por eso es que se vacuna primero a los grupos de riesgo. No se intenta lograr la inmunidad del rebaño o que el virus no circule o evitar la ola", expresó en primer término ante las consultas de la conductora Juana Viale y del periodista Eduardo Feinmann, con el actor Luis Brandoni y la diputada por Santa Fe Amalia Granata como el resto de los invitados al piso.

Quirós confirmó que "lo que se intenta es que esa circulación no genere daño, es decir que la gente no tenga una enfermedad grave ni requiera la terapia intensiva ni fallezca", al tiempo que detalló que "entonces, en esta estrategia, lo más importante es que evite una enfermedad grave o mortal, no que evite enfermarse. De hecho, con todas las vacunas tenés la posibilidad de enfermarte, por supuesto que mucho menos que si no estuvieras vacunado".

El funcionario profundizó que "no está claro cuánto puede evitar una enfermedad una vacuna. La sintomática sí pero la sintomática, la que entra por la nariz, no" y aseveró que "estás inmune a tener una enfermedad grave y mortal, pero no a no enfermarte". Incluso, citó a otros países como para graficarlo: "Por ejemplo, en Inglaterra han tenido días de cero mortalidad con una sola dosis y en Israel pasó lo mismo, aunque ya con las dos dosis. Le deseo al Presidente que se recupere rápidamente. Esta estrategia es la apropiada".

Por último, el Ministro tranquilizó y pidió continuar con las medidas de protección sanitaria: "La vacuna baja más del 90% la posibilidad de fallecer. La primera dosis hace su primer efecto dos o tres semanas después de habérsela aplicado, quiere decir que en esos días es como si no estuvieses vacunado. Potencialmente podrías enfermarte, por eso es tan importante que sigas protegiéndote y cuidándote no por vos, sino porque podés seguir distribuyendo el virus, sobre todo en aquellos que te rodean y no están vacunados".

Quién es Fernán Quirós, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

Con 58 años, es un médico porteño especializado en medicina interna, informática en salud y gestión sanitaria, graduado de la Universidad de Buenos Aires. Asumió su cargo actual el 10 de diciembre de 2019 y lo ocupará hasta la misma fecha de 2023.