Nicolás Kreplak respondió a las críticas constantes de las periodistas durante una entrevista en TN.

El viceministro de Salud de Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak respondió a las críticas constantes de las periodistas durante una entrevista en TN. Durante el encuentro, Luciana Geuna hizo hincapié en la decisión del Gobierno de suspender las clases presenciales y en el revuelo social que generó la medida. Sin embargo, Kreplak supo responderle con datos el por qué de la decisión y enfatizó en la importancia del operativo de vacunación que se está llevando a cabo en Argentina.

"El tema no es cerrar las escuelas, lo que necesitamos es reducir la cantidad de contagios”, comenzó aclarando el viceministro y marcó como punto importante que se está hablando de una restricción de 15 días: "Es importante mensurarlo en ese sentido, no estamos hablando de 'nunca más clases' y no es una perdida irreparable".

Además, afirmó que estas medidas son una forma de ganar tiempo ya que en Argentina se sigue inmunizando a la sociedad. Kreplak advirtió que “la velocidad y las internaciones que producen estos contagios están poniendo en crisis el sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano”.

"Se habló y se hizo hincapié en el fracaso de la campaña de vacunación, pero eso que están planteando es el éxito de la campaña de vacunación", admitió Kreplak y explicó por qué: en Argentina más del 70% de los fallecidos tienen más de 70 años y hoy, la mayoría de las internaciones por coronavirus son de menores de 70 años.

La confusión de los datos

Kreplak marcó que actualmente hay un 71,25% de ocupación en camas de terapia intensiva en el sector público y privado AMBA. La periodista de TN afirmó que en el sector privado está en el 95% en el AMBA, pero Kreplak la corrigió y le dijo que ese 95% de ocupación es del sector privado en Ciudad de Buenos Aires: "Está generando un problema porque deriva a la Provincia pacientes. Hoy las clínicas cabeceras prepagas se encuentran en CABA y están colapsadas, por eso Provincia acepta a esos pacientes".

Asimismo, respondió que en Provincia tenían 883 camas al comienzo de su gestión y ahora hay 2200, y que piensan sumar 250 camas más para hacerle frente a la segunda ola.

Qué debe suceder para que levanten las medidas

Geuna dudó de la posibilidad de que las restricciones duren solo 15 días y Kreplak explicó qué debe suceder para que la situación mejore y puedan levantar las medidas: "Hubo un aumento del 30/40% semanal en la cantidad de casos y esto no está cambiando. Las hipótesis de inmunidad de rebaño no existen. Si logramos que reduzcan los casos, sería muy bueno. Si logramos quebrar la tendencia y que dejen de aumentar de esta manera, es un primer indicio".