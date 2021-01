Nelson Castro dio positivo de coronavirus

Después de haber militado la anticuarentena y contra la vacuna Sputnik V, el periodista Nelson Castro confirmó que se hizo un hisopado y le dio positivo de COVID-19. Por su edad, el conductor es grupo de riesgo.

A través de un mensaje en redes sociales, el periodista reveló que se hizo un hisopado y que dio positivo. En el mismo mensaje añadió: "Me siento bien y estoy en casa recuperándome". Además, cerró "No dejemos de cuidarnos". Las dudas sobre la salud del periodista se habían multiplicado ya que el sábado no había hecho su programa "El Corresponsal" y lo condujo Mercuriani.

Castro, quien lleva adelante una militancia contra la vacuna Sputnik V, por no tener "controles" correspondientes para llevar adelante la vacunación en todo el país. El año pasado, la militancia anticuarentena de Nelson Castro lo llevó a obviar la gran aglomeración de gente que se juntó en los diferentes parques para correr y hacer ejercicio. "Ahí no se va a contagiar nadie", decía mientras de fondo los runners corrían sin distanciamiento social.

Además, Castro sostuvo: "Yo los comprendo perfectamente. nadie se va a contagiar" y, además, agregó que esto "marca una necesidad" mientras que Diego Leuco agregó que no es solo una necesidad "deportiva" también es "piscológica"