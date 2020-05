Nefasto: Baby Etchecopar se burló de los casos de coronavirus en la villa 31

El conductor de televisión de derecha Baby Etchecopar se burló de los casos de coronavirus en las villas, minimizó la falta de agua en esos sectores y les envió un mensaje a los vecinos de los barrios populares: "Si quieren agua vayan a laburar y paguen".

En un editorial encendido y al borde, el panelista macrista dijo que "en este país todos zafan menos los boludos que trabajan". El conductor acusado de misógino y homofóbico fue más allá: “Hoy escuchaba a la gente de la villa 31 decir que no tienen agua. Y bueno flaco, laburá hermano, estos no pagan ni una moneda”.

"Déjense de romper las bolas en este país del orto", dijo desde la pantalla del canal de televisión por cable A24. Altanero, Etchecopar se burló de los habitantes de los barrios populares estigmatizando la forma de hablar y haciendo gestos obscenos imitando relaciones sexuales.

"No hay plomeros, no hay carpinteros, no hay albañiles, no hay una mierda", enumeró el conductor en su programa nocturno. "Eh loco, eh Cristina, el asadito, eh loco nos dan 5 lucas más", dijo y remató: "Así como salen a comprar drogas salgan a buscar barbijos”.

El comentarista afín a Cambiemos redobló la apuesta y minimizó los casos de coronavirus en los barrios populares: "Se quejan de que no hay barbijos ¿qué querés que te lleven en brazos a la salita? Mové el orto, hermano".