Pampita, Amalia Granata y Luciana Salazar fueron algunas de las famosas que explotaron contra Alberto.

Luego del anuncio de Alberto Fernández, en el que comunico cuáles serán las nuevas restricciones ante la segunda ola de Covid-19, muchas famosas decidieron manifestar su indignación en las redes sociales por la suspensión de las clases presenciales en el AMBA a partir del lunes 19 hasta el 30 de abril.

"¡La educación es un tema crítico en una emergencia! Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social", manifestó Carolina "Pampita" Ardohain e hizo hincapié en las vacunas que fueron destinadas a los docentes, con el objetivo de poder garantizar el trabajo en las aulas.

Por su parte, Paula Chaves tuiteó: "El porcentaje de contagio en aulas es muy bajooooooo... piensen en la salud mental de las chicas y chicos... x favor!!! #NoCierrenLasEscuelas". Mientras que la periodista María Julia Oliván se mostró muy dura con Gobierno. "¿No era el último recurso cerrar las escuelas? ¿Cuántas vacunas y cuántos test van a hacer? ¿Cuál es el índice de contagio en escuelas? Hagan cadena nacional para informarnos eso! Nadie pensó en el daño psíquico que están causando a nuestros hijos? Inútiles", escribió.

"No era el último recurso cerrar las escuelas? Cuántas vacunas y cuántos test van a hacer? ¿Cuál es el índice de contagio en escuelas? ¡Hagan cadena nacional para informarnos eso! ¿Nadie pensó en el daño psíquico que están causando a nuestros hijos?", planteó Amalia Granata. Y Luciana Salazar aclaró que no está en contra de la cuarentena, pero no coincide con la decisión que tomaron Alberto Fernández y su equipo: "Pedir por clases presenciales no es ser anti cuarentena. Incluso el ministro Trotta decía ayer que las aulas con protocolos eran un lugar de bajo nivel de contagio, no es una cuestión política. La educación es absolutamente esencial para el desarrollo infantil".

También lamentaron la vuelta a las clases virtuales Lourdes Sánchez, Analía Franchín, Barby Franco, Connie Ansaldi y Guillermina Valdes, entre otras. Mientras que Griselda Siciliani pidió más compromiso con el trabajo de los docentes: "A todos los que hoy, de pronto, levantan la bandera de “LA EDUCACIÓN” con tanta vehemencia, me alegraría mucho verlos peleando de la misma manera por mejores salarios y condiciones para les docentes de nuestro país".