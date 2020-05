La Nación milita la anticuarentena: insólito argumento de Laura Di Marco para atacar a Alberto Fernández

Para varios medios opositores, el objetivo principal es militar la salida de la cuarentena a pesar de que los números demuestran que hay un crecimiento en los casos. Esta vez, el diario La Nación publicó un artículo con un insólito argumento contra Alberto Fernández.

En la nota de Laura Di Marco, titulada como "Alberto Fernández y la 'democracia' de los epidemiólogos", la autora brinda diversos argumentos contra la cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional. Sin embargo, uno de los más llamativos es el que sostiene que el Presidente está diseñando la estrategia frente a la pandemia solo en base al punto de vista de los epidemiólogos".

Como si fuese un problema escuchar a los que más saben para tratar de frenar una crisis sanitaria que tuvo un impacto global. No obstante, no solo se quedó en eso si no que además argumentó: "Un grupo de expertos muy prestigioso, pero al que nadie votó" y finalizó: "los argentinos votamos a políticos, no a epidemiólogos".

Bajo esta teoría que sostiene Di Marco, habría que votar a cada uno de los asesores del Gobierno Nacional sobre los hechos relevantes para el país. Algo que no tiene lógica alguna.