Elizabeth "La Negra" Vernaci tiene coronavirus

Elizabeth "La Negra" Vernaci dio positivo de coronavirus. Meses después de la muerte de su padre a causa del virus que azota al mundo, la conductora decidió hacerse el test luego de la aparición de casos de coronavirus en Radio Pop, en donde hace su programa La Negra Pop de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

La noticia fue confirmada por el periodista Pablo Montagna, quien fue informado los resultados de los distintos conductores y periodistas de la radio. La Negra Vernaci arrojó resultado positivo, mientras que Roberto Pettinato, quien conduce su programa "Genio o idiota" que va de 13 a 16 de lunes a viernes en Radio Pop. Hasta el momento, la querida conductora no expresó nada en sus redes sociales sobre el tema.

Uno de los primeros contagios que confirmó fue el de Diego Korol, quien también tiene un progama en la emisora en la primera mañana e informó que su test dio resultado positivo. “Me hisopé ni bien me enteré que había algunos compañeros que no estaban viniendo a la radio porque estaban con síntomas”, contó Korol a Teleshow.

La muerte del padre de La Negra Vernaci

Elizabeth "La Negra" Vernaci compartió con sus oyentes una triste noticia: el pasado 25 de agosto, su padre falleció como consecuencia del coronavirus. Este miércoles, la conductora de Pop Radio contó que no tuvo la posibilidad de despedirse de su papá como le hubiese gustado, ya que en esa fecha todavía no se había aplicado el protocolo para despedir a seres queridos en este contexto de pandemia.

Al comienzo de su programa La Negra Pop, Vernaci reconoció que estuvo pasando por unas semanas muy difíciles y dijo que, como los oyentes son como una familia, ella quería contarles lo ocurrido. "La semana pasada se murió mi papá, después de que estuvimos batallando todo julio y agosto”, comenzó diciendo y contó que, aunque hace muchos años ya estaba enfermo, "nunca pensé que lo iba a tener que afrontar en un contexto difícil, solitario, cruel y doloroso como este, y todas las palabras que puedan imaginarse".

Pero con el correr de los días la situación empeoró. "Me llaman el 25 de agosto para decirme que había fallecido y lo vi detrás de un vidrio", compartió Vernaci, quien añadió que lo último que pudo hacer fue grabarle a su papá un audio en el teléfono que él alcanzó a escuchar. "No estaba el protocolo todavía para despedirte de tu ser querido. Fue desesperante. El cura Agustín tuvo permiso, lo fue a ver, yo le grabé un saludo, y después me llamó para decirme que mi papá lo escuchó y reaccionó. Algo de él se despertó con mi voz, y a los dos días me llaman y me dicen que se murió".

"No me podía acercar. Es muy feo despedirse de alguien que amás de esa forma. No hay nada que lo compare", reconoció Vernaci y contó cómo se sintió al tener que despedir de esta manera a su papá: "Cuando estás solo con la persona que más querés del otro lado, que no la podés ni tocar ni nada, solo ver cómo murió en soledad absoluta, sin nadie que le dijera 'te quiero', en ese momento te replanteás si vale la pena tanta salida, todo; se siente mucho la crueldad y el dolor de despedir a un familiar en el medio de esta pandemia".