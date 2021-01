El dramático pedido de Juan Gil Navarro tras infectarse de coronavirus

El actor de "Floricienta" publicó un video pidiendo extrema precaución para evitar más contagios.

Juan Gil Navarro sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con un video en el que anunció que tiene coronavirus, el cual se le detectó el pasado 22 de diciembre y está aislado en su casa. "No es una gripecita esto, es un virus muy fuerte", advirtió el actor.

"No suelo publicar ciertas cosas pero dada las circunstancias me pareció bueno hacer una excepción. El 22 de diciembre pasado me detectaron COVID. Quiero agradecer al Hospital de Clínicas donde me hicieron el hisopado", arrancó Gil Navarro, que saltó a la fama luego de interpretar a Federico Fritzenwalden en la tira juvenil "Floricienta".

Y advirtió a todos sus seguidores: "No es una gripecita esto, es un virus muy fuerte. No es algo que se pase rápido para generar anticuerpos ni ninguna de las pavadas que estuve escuchando últimamente. Yo tuve la suerte de los primeros seis días de tener picos de fiebre de 38. Estar solo durante la madrugada hace que uno se pregunte cosas que resultan muy temerosas. Tuve la suerte de estar bien después de los primeros días, sí no siento gusto y olfato".

Además, agradeció especialmente al doctor Gonzalo Rogelio Lamas, del Hospital Clínicas. "He tenido muchísima suerte, hay gente que no la tiene. Quería pedir que se cuiden mucho y tomar todas las precauciones del caso usando el sentido común, se viene una segunda ola dura Cuidarse no significa dejar de existir; significa hacer lo que uno tenga que hacer tomando todas las precauciones y usando el sentido común", siguió Juan.

"Este virus es real, concreto, inesperado y pasa por arriba de todas las diferencias políticas. No tiene ningún tipo de lógica. Cuídense mucho", cerró. El video lo comentaron personalidades de la cultura como Dolores Fonzi, Carlos Portaluppi y Luciano Cáceres, entre otros. "Abrazo enorme Juan querido. Que te recuperes pronto de lo que queda en tu tránsito", escribió Portaluppi, actor que próximamente estrenará obra teatral por streaming en el marco de la convocatoria Nuestro Teatro, lanzada por el Teatro Nacional Cervantes.