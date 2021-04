El Jefe de Gobierno, otra vez eje de las burlas.

La decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires liderado por Horacio Rodríguez Larreta con relación a haber desobedecido el decreto del Presidente Alberto Fernández que ordenaba la interrupción de las clases presenciales por dos semanas en el ámbito del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) sigue generando polémica. De hecho, ahora hasta crearon una canción como parodia a ello que ridiculiza a uno de los dirigentes políticos opositores más importantes.

Se trata de Sebastián Fernández, el humorista que se destaca en el programa Detrás de lo que vemos, por la radio AM 750. Luego de que la banda musical Los Auténticos Decadentes repudiara públicamente al gobierno porteño por haber musicalizado con un tema suyo una campaña para mantener las escuelas abiertas pese al crecimiento de las infecciones por COVID-19, Fernandez, en el personaje de Juan Cruz, el "asesor de Juntos por el Cambio", redobló la apuesta y presentó una nueva letra para "defender la presencialidad" bajo el nombre del grupo Los Auténticos Inconscientes.

El tema está muy caliente todavía y es uno de los ejes de los diferentes programas actuales de la televisión argentina y de los noticieros también, por lo que esta composición tuvo éxito rápidamente y ya se viralizó en las redes sociales.

La canción como parodia a la decisión de Larreta por las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires



"Tengo un problema de difícil solución

una pandemia que me afecta a mi la vida

estaba entre salir e ir a joder

o cuidar bien a la salud de mi familia

Por las noches yo quiero ir a un bar

poder charlar y chupar tres o cuatro birras

si me contagio no me importa , soy joven

y tengo OSDE soy inmune yo campeón

Y tuve una revelación

no voy a hacer lo que me pidan

voy a pedir un amparo

a mi Alberto no me maneja la vida

Porque yo me quiero empedar

y sin barbijo estar , me voy a contagiar

y a transmitirle el corona a mi sobrino

que va al colegio, ¡no me importa un pepino”

Porque él, el virus va a llevar

al profe contagiar la burbuja a explotar

si el va al cole yo también tengo el derecho

de ir de joda y de tener “contacto estrecho”

Porque vos, a ver si entendés,

que me da mucho stress

no salir todo el mes

Para estar tranqui y poder pasarlo regio

voy a mandar a los pibitos al colegio

Porque yo no quiero acatar

yo quiero disfrutar

no me voy a encerrar

Tener clases y joda bien valen la pena

que las salas de terapia estén todas llenas….

Y tuve una revelación

no voy a hacer lo que me pidan

voy a pedir un amparo

a mi Alberto no me maneja la vida

Porque yo me quiero empedar

y sin barbijo estar , me voy a contagiar

y a transmitirle el corona a mi sobrino

que va al colegio, ¡no me importa un pepino”

porque yo no me quiero guardar

no quiero respirar

solo quiero morfar

y aglomerarme con gente todo el día

e ir a olivos a escupir un policía".