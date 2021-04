"El coronavirus es muy fuerte": Hernán Castillo confirmó la muerte de su padre

El periodista comunicó la triste noticia en horas de la mañana del miércoles.

Son horas difíciles para el periodista Hernán Castillo. Luego de hacer público su drama, de no conseguir cama para su padre contagiado de coronavirus y tras anunciar que había sido ingresado a un sanatorio, el protagonista confirmó que su familiar ha fallecido en la mañana de este miércoles.

Hernán Castillo hizo pública la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde también aprovechó a enviar su afecto y agradecimiento al personal de salud que se encargó de los cuidados de su padre hasta último momento. "El coronavirus es muy fuerte, una pandemia, no es joda", explicó el conductor de TNT Sports.

Cuando habían pasado pocos minutos de las 10 de la mañana del 21 de abril, Hernán Castillo dio la triste noticia: "Falleció mi papá. El covid es muy fuerte, una pandemia, no es joda. Les agradezco a todos los que me dieron una mano, a los que me mensajearon y rezaron. Muchas gracias al personal médico y administrativo del Policlínico Lomas por su esfuerzo increíble. Cuídense mucho".

La dura advertencia de Vizzotti: "Argentina está en el peor momento"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo este miércoles que la Argentina "está viviendo el peor momento de la pandemia iniciada el 3 de marzo del año pasado", en referencia a la segunda ola de coronavirus, y consideró que este es el momento de "más riesgo", al defender el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) con el que el Gobierno nacional suspendió por quince días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Necesitamos priorizar la salud por sobre la política. La fundamentación que presentaremos en la justicia es lo mismo que dice el DNU: priorizar la salud, y poner en valor, en jerarquía, el riesgo colectivo", dijo la ministra en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

La funcionaria explicó que las medidas tomadas se focalizan especialmente en el AMBA dado que en ese espacio geográfico se vio un "aceleramiento en el número de casos" que ha sido "exponencial" y que pone en riesgo la capacidad de respuesta del sistema de salud.

En ese sentido, aclaró que la suspensión de clases presenciales tiene una motivación "sanitaria" y que "no se contrapone con ningún otro derecho". "El mensaje para las personas es que la fundamentación es priorizar la salud", dijo la ministra y explicó que hay que "poner en valor el riesgo colectivo" que existe y que "no estaba vigente cuando se iniciaron las clases".