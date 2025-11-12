El grupo de K-pop NewJeans volverá a la discográfica ADOR, dice Yonhap

FOTO DE ARCHIVO: La banda de chicas de K-pop NewJeans posa para una fotografía durante la 2025 SS Seoul Fashion Week en Dongdaemun Design Plaza (DDP) en Seúl

12 nov (Reuters) -Las cinco integrantes del grupo de chicas de K-pop NewJeans planean volver a trabajar con su discográfica ADOR, informó el miércoles el medio surcoreano Yonhap News, citando a las integrantes del grupo Hanni, Minji y Danielle.

El grupo ha estado en pausa durante meses en medio de una batalla legal con ADOR, que ha sido noticia en Corea del Sur, donde los sellos discográficos tradicionalmente ejercen poder sobre sus estrellas.

ADOR, filial de la poderosa discográfica HYBE, emitió un comunicado a primera hora del día en el que afirmaba que Haerin y Hyein, las otras dos integrantes del grupo, volverán a la escena musical del K-pop, pero no pudo confirmar de inmediato si las otras tres también se incorporan.

"Estamos comprobando si los tres miembros tienen intención de volver", dijo ADOR en un comunicado enviado por correo electrónico.

Un tribunal surcoreano dictó en marzo una orden judicial para impedir que el grupo siguiera adelante con proyectos independientes, después de que iniciaran su batalla legal contra la discográfica por supuestos malos tratos.

El tribunal aceptó la petición de ADOR de mantener su papel de gestor del grupo y prohibir a los cinco miembros participar en actividades comerciales sin el consentimiento de la discográfica.

Con información de Reuters