Insólita pelea: diputada de Córdoba apuntó contra Diego Iglesias por sus dichos en C5N

La diputada Soher El Sukaria sostuvo que el rechazo por los dichos del periodista de C5N "fue absoluto" y pidió que se los respete a los cordobeses.

La tensión por el chiste de Diego Iglesias sobre la Avenida Córdoba aún continúa en auge. La diputada nacional y vicepresidenta del bloque Pro en la Cámara baja, Soher El Sukaria, repudió públicamente al periodista de C5N y se armó un revuelo alrededor de sus dichos, al punto de que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) recibió pedidos de denuncia contra Iglesias por discriminación.

Diego Iglesias manifestó al aire de C5N: “Córdoba es una avenida que, de no existir, seguro la Argentina sería potencia. Lamentablemente Córdoba todavía existe. No le tengo miedo a los poderes fácticos, y lo voy a seguir diciendo”.

"Para C5N los cordobeses somos “la avenida del mal, la avenida del infierno” y agregan que si no existiéramos “la Argentina sería potencia”. Así son: destilan odio y desprecio por el que piensa diferente. ¿Yo? ¡Más cordobesa que nunca!", manifestó la legisladora en sus redes, mientras que Iglesias afirmó que se trataba de una fake news sacada de contexto completamente y que "la persona que lo compartió en redes interpretó que yo utilizaba lo de la avenida para hablar de la provincia”.

Soher El Sukaria no quiso hablar con Diego Iglesias

En diálogo con Radio con Vos, Soher El Sukaria pidió que "no le tomen el pelo" y dijo que los dichos de Iglesias generaron un "rechazo absoluto" por parte de Córdoba. “Cada uno tiene la libertad de decir lo que quiera. Ahora, nosotros tenemos el derecho de tomarlo como lo sentimos”, afirmó la diputada en conversación con Ernesto Tenembaum.

Al consultarle si no pensaba que podía tratarse de una broma, la legisladora admitió: “Conozco la Ciudad de Buenos Aires. Conozco la avenida Córdoba. Tengo conocidos que tienen comercios, pero él no estaba hablando de la avenida Córdoba”. “Pero mirá si un cordobés no va a tener sentido del humor. ¿Sabés el sentido del humor que tenemos? Venite cuando quieras”, le respondió.

Durante la entrevista, a la diputada se la invitó a debatir con Diego Iglesias y aclarar lo ocurrido. Sin embargo, la legisladora se negó y dio por terminada la conversación inmediatamente: “No, yo te agradezco. No quiero hablar con Iglesias porque no tuvo la humildad de pedir disculpas. Me llamó su producción para que yo explique mis dichos, no para pedir disculpas”.

“Diputada, ¿me va a cortar? Muy democrático lo suyo”, le marcó Ernesto Tenembaum, confundido por la situación, a lo que Sukaria respondió: "Cuando hay una ocasión en la que el diálogo se ridiculiza, ahí no hay dialogo: es someterse a que te ridiculicen". "Ayer se equivocó y tiene que pedirle disculpas a los cordobeses y no ratificar y reírse durante toda la jornada de sus dichos. Los cordobeses tenemos dignidad", finalizó diciendo.

La respuesta de Diego Iglesias

“Creo que en algún punto ella se da cuenta de lo absurdo, ridículo y alucinante de la situación. Más en un contexto como el que está viviendo la Argentina”, manifestó Diego Iglesias en su descargo en Radio con Vos y afirmó, nuevamente, que su comentario era realmente sobre su odio hacia la Avenida Córdoba.

Además, garantizó: “No puedo creer que una diputada se pueda haber tomado esto en serio”. “La quisimos entrevistar, pero su prensa nos dijo que solo podría ocurrir si la llamaba en privado y le pedía disculpas”, culminó el comunicador.