¿Por qué no se recomienda tomar mate por la noche?

Por qué no tomar mate de noche

La practicidad del mate genera que sea una de las infusiones que los argentinos más consumen y que puede estar presente en varios momentos del día. Sin embargo, su elaboración no se recomienda en algunos horarios, en especial cuando es de noche. No está prohibido, pero hay determinados efectos sobre el cuerpo que no son agradables.

Lo ideal es que el mate se haga para consumir por las mañanas tras un largo periodo de sueño o por las tardes como para romper con la rutina de trabajo. También están aquellas personas que lo preparan al mediodía debido a que no disponen de muchos minutos para cortar, cocinar y almorzar de manera adecuada. Además, se debe sumar que hay todo una especie de ritual que va desde elegir la yerba, cómo colocarla, la bombilla y el cuenco en el que quedará servida la bebida.

Por qué no tomar mate de noche

Esto último es algo tan especial que la elección del envase en muchos casos es igual de importante que la yerba. "Este grupo de pibes inventó 'EL MATE-BOTÍN'. Sí, 100% real", expresaron desde Ataque Futbolero. El lema es bastante simple, se toman calzados deportivos, se cortan de acuerdo a una serie de moldes y se adaptan las partes más sobresalientes como el taco, la lengueta y el frente.

"¿Cómo va a destruir ese par de Adidas por el amor de Dios?", expresó un joven en los comentarios. "Una falta de respeto al verdadero futbolero", agregó un segundo. "Como arruinar dos elementos al mismo tiempo", señaló un tercero. La sensación que se desprende es que muchos se molestaron por destruir este tipo de calzado y en especial algunos modelos que son considerados clásicos, además de que resaltaron que no hay necesidad alguna de hacer mates de esta manera.

¿Por qué no tomar mate de noche?

Lo primero a mencionar es que el consumo de mate por las noches no se encuentra prohibido, pero hay una serie de consideraciones que las personas que gustan de esta infusión deben saber. Los profesionales de la salud recomiendan que lo mejor es evitarlo, debido a que la yerba dispone de mateína, similar a la cafeína. Un estimulante que puede provocar problemas para encontrar el sueño y en algunos casos incluso ayudar a desarrollar insomnio.

Es cierto que no todos son sensibles de la misma manera a la cafeína, sin embargo hay casos en los que consumir mate por las noches o minutos antes de irse a dormir puede llegar a desencadenar en una serie de problemas que impidan el descanso. Una vez pasado el efecto es probable que sea hora de levantarse de la cama para iniciar la jornada laboral y con ello una serie de consecuencias negativas frutos del no descanso.

Una buena alternativa para los que no pretendan eliminar el consumo de mate por las noches es llevar a cabo elaboraciones con una yerba que disponga un menor contenido de mateína. Esto permitirá tomar algo caliente, pero con la seguridad de que la calidad de sueño no se verá afectada. También hay otras alternativas como la manzanilla, melisa y salvia.