¿Por qué no se recomienda que los perros consuman comida de humanos?

Qué comida no pueden comer los perros.

La relación que una persona construye con un perro puede ser tan grande que decida compartirle un poco de la comida que tiene servida en el plato. Una acción que se replica tanto en la Argentina como en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, la misma no se encuentra aconsejada porque podría darse un efecto negativo en el organismo del animal.

Muchas veces, los perros se presentan en el comedor porque sienten el olor de la comida que se acaba de servir y se quedan esperando que uno de sus amos les convide un poco para degustar ese sabor. Si bien esto queda a consideración de las personas, lo que algunos expertos señalan es que se trata de un error que debe comenzar a corregirse.

Qué comida no pueden comer los perros.

"El que obra bien, le va bien. Ley de la vida", expresa una imagen que fue compartida por BandidosFrases, como figura su usuario de X (ExTwitter). En el posteo se puede apreciar que un trabajador de un puesto de comida le ofrece un poco de carne a un perro que estaba sentado esperando su oportunidad para alimentarse. Una práctica que es considerada como un buen gesto podría terminar siendo perjudicial para el animal.

¿Por qué no darle comida a los perros?

Lo primero a señalar es que los perros deben llevar una dieta especial de acuerdo a su organismo. Hay algunos que disponen de ciertas enfermedades que no les permite alimentarse de productos balanceados, y necesitan de una receta única como podría ser papas, batatas y cerdo. Cualquier otro cambio podría generarles grandes problemas de salud. Es por ello que introducir cambios en lo que comen no es algo menor.

"La respuesta reside en el pH del estómago. La acidez es lo que hace posible que sean capaces de digerir productos como los huesos y que además sus digestiones sean mucho más rápidas que las humanas. Pero esto no quiere decir que los perros puedan tomar cualquier tipo de alimento", expresan desde Kivet, servicio de clínicas veterinarias. Lo que las personas pueden digerir es probable que los perros no y les cause enfermedades con el paso de los días.

No obstante, hay alimentos que no le van a provocar grandes problemas a los perros en caso de que los consuman como es el caso de la carne cocida y sin huesos. Además es importante que no tenga sal. También se pueden alimentar con determinadas verduras como zanahoria, boniato y calabaza. Mientras que la cebolla no se aconseja darle debido al grado de acidez que tiene. Ante cualquier duda es importante recurrir al veterinario de confianza para que este entregue una mayor precisión y especializada sobre el perro.

Alimentos a evitar