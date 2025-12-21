Este es el tipo de pan que deberías comer para aliviar la constipación, según un estudio científico

Muchas veces el pan se asocia con un factor negativo en las dietas, ya sea porque se considera que engorda o porque se relaciona con digestiones pesadas. Sin embargo, un estudio científico reveló que el pan de centeno es la clave para aliviar la constipación.

Por qué el pan de centeno es la clave para la salud digestiva

Científicos británicos del King’s College London realizaron un estudio sobre alimentos para aliviar la constipación y, entre otros productos, recomendaron el pan de centeno. Durante la investigación, compararon el pan negro con el blanco y determinaron que solo el primero ayudó en los casos de constipación crónica. La clave está en que esta variedad, a diferencia de otros tipos, cuenta con mucha más fibra.

El pan de centeno es alto en fibra y ayuda a mejorar el tránsito intestinal

La autora del estudio, Eirini Dimidi, explicó en octubre sobre los resultados: "Nuestras guías encontraron que simplemente no hay suficiente evidencia para sugerir que la fibra, en general, funcione específicamente para la constipación. En cambio, nuestra investigación revela algunas estrategias dietarias nuevas que sí podrían ayudar a los pacientes”.

En diálogo con Fox News, la gastroenteróloga Roshini Raj se refirió a las conclusiones del estudio, aunque no formó parte de el, y remarcó que el centeno contiene hierro, magnesio, zinc y vitaminas del complejo B, nutrientes que contribuyen a la producción de energía, la salud inmunológica y la función cognitiva.

Raj señaló que el pan de centeno contiene fibra soluble e insoluble que sirve para el tránsito intestinal. “La consistencia y la frecuencia de las deposiciones al agregar volumen a las heces y atraer agua hacia el intestino”, explicó.

Otros expertos señalaron que, además de mejorar el estreñimiento, el pan de centeno ofrece otro beneficios como:

Estabilizar el azúcar en sangre

Mantener la sensación de saciedad por más tiempo

Alimentar el microbioma

Aportar los minerales que el cuerpo realmente necesita

¿Cómo incluir el pan de centeno en la dieta?

Si bien es un buen alimento para incorporar a la dieta diaria para aliviar la constipación, el pan de centeno debe sumarse de manera lenta en las comidas, ya que puede causar hinchazón.

Es clave incorporar el pan de centeno de manera progresiva a la dieta

"Hay muchos alimentos ricos en fibra, no solo pan de centeno, así que trate de consumir una variedad para asegurarse de consumir no solo fibra, sino también otros nutrientes", recomendó la gastroenteróloga. Y añadió: "Aumentar la ingesta de agua también es útil para el estreñimiento".