Existen ciertos trucos para limpiar el celular y dejarlo impecable.

Los celulares son uno de los dispositivos más usados a nivel mundial en la actualildad, ya que la vida personal y laboral de la gran mayoría de las personas está atravesada por ese artefacto. En ese sentido, este producto suele acumular mugre y suciedad con el correr de los días, que muchas veces pasa inadvertida para su dueño.

Al apoyarlo en distintos lugares y usarlo con las manos sucias, la superficie del celular se contamina fácilmente y puede transferir gérmenes a la cara o a otras partes del cuerpo. Además, la suciedad se acumula en ranuras, parlantes y puertos, afectando el funcionamiento del dispositivo, por eso hay que limpiarlo con productos adecuados y paños de microfibra.

Tomar recaudos al limpiar el celular es fundamental porque el uso de productos inadecuados, exceso de líquido o métodos agresivos puede dañar sus componentes. Sustancias como alcohol en altas concentraciones, limpiadores con amoníaco o aerosoles pueden corroer la pantalla o filtrarse por entradas como el puerto de carga o los parlantes, afectando el funcionamiento interno.

Trucos para limpiar el celular y que siempre esté impoluto

Paño adecuado: lo ideal es una gamuza de microfibra porque limpia sin rayar. Evitá servilletas, papel de cocina o ropa vieja, ya que pueden dejar pelusas o generar microarañazos en la pantalla.

Limpieza en seco primero: antes de usar cualquier líquido, pasá el paño para sacar polvo, migas o grasitud superficial. Esto evita que esos restos se arrastren y rayen el vidrio cuando humedecés.

Alcohol isopropílico diluido: usá una mezcla suave (por ejemplo, mitad agua destilada y mitad alcohol isopropílico). Siempre aplicalo en el paño, nunca directamente sobre el celular, para no dañar sensores ni circuitos.

Evitar ranuras mojadas: los puertos de carga, micrófonos, parlantes y bandejas SIM son zonas muy sensibles. Al limpiar, rodealas con cuidado y no permitas que entre humedad en esos espacios.

Funda y vidrio: retirarlos cada tanto evita la acumulación de polvo y hongos. Limpiá la parte interna de la funda y pasá un paño por el celular donde estuvo cubierta, especialmente los bordes.

Secado rápido: después de limpiar, pasá otra microfibra seca o dejá unos segundos al aire. Si queda humedad, pueden formarse manchas o filtrarse gotas en los botones.

