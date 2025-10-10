Día de la Madre: grandes descuentos y cuotas sin interés en celulares Motorola

Desde el 9 hasta el 19 de octubre, quienes quieran regalar tecnología podrán aprovechar descuentos exclusivos en celulares Razr, Edge, Moto G y más. Las promociones se extienden a la tienda oficial Motorola.com, Flagship Stores y comercios autorizados, con condiciones atractivas que buscan facilitar la compra.

Ofertas destacadas que podés ver

El motorola razr 60 ultra baja de $2.399.999 a $1.999.999 , con financiación en hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis.

El razr 60 básico parte desde $999.999 (antes $1.399.999), también con 12 cuotas sin interés .

El modelo edge 60 aparece desde $749.999 , con las mismas condiciones de pago y envío gratuito.

En la gama más accesible, el moto g86 5G se ofrece desde $579.999 hasta en 9 cuotas sin interés .

El g56 5G baja a $449.999 (antes $499.999), también con hasta 9 cuotas sin interés .

Además, hay promociones especiales como el razr 50 ultra desde $1.499.999 (antes $1.999.999) y edge 50 fusion desde $679.999 (antes $799.999).

Modelos como moto g85 5G o g15 / e15 / g05 también integran la oferta con precios rebajados y opciones de hasta 6 cuotas sin interés.

Beneficios adicionales y recomendaciones

En la compra de dispositivos Razr o Edge, Motorola regala un moto tag como obsequio extra.

Las promociones aplican con envío gratuito y cuotas sin interés, mediante canales oficiales.

Para asegurarte el mejor precio, compará el costo final (producto + envío) frente a ofertas locales en marketplaces.

Regalá tecnología en esta fecha especial sin que el precio te limite. Desde plegables premium hasta equipos accesibles, Motorola ofrece opciones para todos los gustos con financiación cómoda y ventajas extra que hacen la diferencia.