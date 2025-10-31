Mezclar vinagre con maicena: cómo funciona la mezcla milagrosa de la limpieza.

La mezcla de vinagre blanco con maicena es una de las más potentes en el mundo de la limpieza. Aunque muchas personas no lo sepan, estos dos ingredientes cuando están juntos pueden hacer mucho más que cualquier limpiador caro que compres en el supermercado.

Es sabido que el vinagre tiene grandes propiedades para la limpieza, especialmente el blanco. Al mezclarlo con otros ingredientes, su efecto se suele potenciar. Normalmente se lo mezcla con bicarbonato, pero la maicena, también llamada fécula de mandioca, es otro agregado igual de efectivo para este truco.

La alta acidez del vinagre es ideal para deshacerse de la grasa y desinfectar superficies. Por su parte, la maicena es un componente suavizante con gran capacidad de absorción, ideal para retirar la suciedad. Combinados, se pueden usar en muchas partes de la casa: para limpiar la cocina, los baños, muebles, el piso e incluso electrodomésticos.

Mezclar vinagre con maicena: para qué sirve

Para limpiar la cocina y electrodomésticos : es ideal para limpiar hornos, microondas, mesadas y estufas, gracias a su poder desengrasante.

Para limpiar los pisos : esta mezcla es ideal para desinfectar el piso, ya sea de cerámica, vinílico o porcelanato.

Para limpiar espejos y vidrios: esta mezcla también ayuda a quitar las manchas de vidrios y espejos, sin dejarlos rayados.

Para limpiar los baños : el vinagre blanco con la maicena elimina bacterias que puedan haber en el inodoro, lavabo, ducha o bañera, además de que quita las manchas de sarro.

Para limpiar azulejos y juntas : esta mezcla también quita los residuos del sarro y el jabón que se puedan acumular en baños y cocinas

Para limpiar acero inoxidable : ya sea para electrodomésticos de acero inoxidable, pavas o griferías, esta mezcla es muy potente. Devuelve el brillo y limpia sin dejar manchas.

Para limpiar alfombras y tapicerías: por último, esta mezcla también es muy buena para limpiar alfombras y tapicerías y desprender su suciedad.

Cómo preparar la mezcla de vinagre blanco con maicena

Ingredientes

1 taza de vinagre blanco.

1 cucharada de maicena.

Agua (cantidad necesaria).

1 atomizador vacío o frasco.

Preparación