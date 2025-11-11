EN VIVO
Consejos de limpieza

El truco que no falla para que la ropa huela bien: solo necesitás un jabón

El jabón de tocar no solo sirve para lavarse las manos o el cuerpo; los expertos en limpieza lo recomiendan para otro uso. Se trata de un fácil hábito que, al aplicarlo, marcará un antes y un después en tu ropa.

11 de noviembre, 2025 | 12.33

El jabón de tocador es uno de los productos que nunca faltan en el baño, ya que se utiliza varias veces por día en cada hogar. A pesar de esta realidad, expertos en limpieza recomiendan utilizar este artículo en un lugar poco convencional de la casa: el armario.

Para qué sirve dejar un jabón en el armario

El objetivo de este hábito es generar buen olor en la ropa de forma fácil y económica, sin la necesidad de comprar otros productos como perfuminas con esencias que suelen ser invasivas y a la vez caras. El método no requiere esfuerzo y cualquiera puede aplicarlo en casa.

Simplemente hay que colocar un jabón de tocador envuelto en una gasa o en un paño dentro del placard. Con el correr de los días, el jabón irá desprendiendo lentamente su perfume, logrando que toda la ropa adopte un aroma rico y que se mantenga por más tiempo. Además de tratarse de una opción fácil de llevar a cabo y económica, este truco también resulta una manera de contribuir a reducir la contaminación, sobre todo si los jabones que se utilizan son orgánicos y no industriales.

Lo más recomendable es optar por un jabón con aroma suave, para que no resulte invasivo en las prendas. Podés ubicarlo en una bolsita de tela o apoyarlo sobre los estantes del armario, así evitarás que esté en contacto directo con la ropa mientras sigue perfumando el espacio.

Existen trucos para que la ropa siempre huela bien.

Trucos caseros para que la ropa siempre huela bien

  • Ventilar el placard: Abrir puertas y cajones regularmente evita humedad y malos olores. Podés colocar bolsitas de tela con arroz o carbón activado para absorber la humedad.

  • Usar vinagre en el lavado: Agregar media taza de vinagre blanco en el enjuague elimina olores y suaviza las fibras. No deja aroma a vinagre cuando la ropa se seca bien.

  • Secar completamente antes de guardar: La ropa húmeda en el placard es la causa más común de mal olor. Asegurate de que esté bien seca al sol o en un ambiente ventilado.

  • Usar jabón en barra o saquitos aromáticos: Colocar jabones perfumados, saquitos de lavanda o cáscaras de cítricos secas dentro del placard ayuda a mantener un perfume agradable.

  • Lavado regular del lavarropas: La mugre acumulada en el tambor genera olor en la ropa limpia. Un ciclo vacío con vinagre o bicarbonato cada 15 días mantiene todo fresco.

  • No sobrecargar el lavarropas: Si la ropa no se mueve bien, no se limpia bien. Cargar lo justo permite que el jabón actúe y que el olor se fije correctamente.

  • Usar bicarbonato en prendas con olor fuerte: En ropa deportiva o húmeda, remojar con bicarbonato antes de lavar ayuda a neutralizar el olor y dejarla como nueva.

  • Secar al sol cuando sea posible: La luz solar elimina bacterias y aporta un aroma natural de frescura que no se obtiene en interiores.

  • Planchar o vaporizar prendas guardadas: El calor ayuda a eliminar olores que pudieron quedar atrapados y deja la ropa con sensación de recién lavada.

