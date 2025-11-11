El jabón de tocador se puede usar para aromatizar la ropa.

El jabón de tocador es uno de los productos que nunca faltan en el baño, ya que se utiliza varias veces por día en cada hogar. A pesar de esta realidad, expertos en limpieza recomiendan utilizar este artículo en un lugar poco convencional de la casa: el armario.

Para qué sirve dejar un jabón en el armario

El objetivo de este hábito es generar buen olor en la ropa de forma fácil y económica, sin la necesidad de comprar otros productos como perfuminas con esencias que suelen ser invasivas y a la vez caras. El método no requiere esfuerzo y cualquiera puede aplicarlo en casa.

Simplemente hay que colocar un jabón de tocador envuelto en una gasa o en un paño dentro del placard. Con el correr de los días, el jabón irá desprendiendo lentamente su perfume, logrando que toda la ropa adopte un aroma rico y que se mantenga por más tiempo. Además de tratarse de una opción fácil de llevar a cabo y económica, este truco también resulta una manera de contribuir a reducir la contaminación, sobre todo si los jabones que se utilizan son orgánicos y no industriales.

Lo más recomendable es optar por un jabón con aroma suave, para que no resulte invasivo en las prendas. Podés ubicarlo en una bolsita de tela o apoyarlo sobre los estantes del armario, así evitarás que esté en contacto directo con la ropa mientras sigue perfumando el espacio.

Existen trucos para que la ropa siempre huela bien.

Trucos caseros para que la ropa siempre huela bien