¿Flor de la V 2021? Habló de una carrera política y sorprendió a todos

Florencia de la V admitió que ocuparía un cargo político en la actualidad ya que considera que en el Congreso de la Nación hace falta más gente que "piense por las minorías". La conductora y fiel militante por los derechos de la comunidad LGBT dijo que hoy aceptaría un puesto, si es que un partido político se lo ofrece.

"Hoy lo aceptaría, porque siento que hacen falta más personas en el Congreso que puedan pensar por las minorías. Hay, pero no son suficientes", sostuvo Flor de la V en diálogo con el programa E! Pop Taks de la cadena E! Entertainment Latinoamérica.

La conductora reveló que en el pasado le han ofrecido puestos políticos, pero que no se sentía con ganas de tomarlos. Hoy su postura cambió. Ella reconoció que, recientemente, mientras hacía un repaso de la votación en la que se sancionó la Ley del Matrimonio Igualitario hace diez años atrás, se indignó al escuchar los fundamentos de los sectores que votaron en contra.

"Es impresionante pensar que todavía tenemos personas con pensamientos tan nefastos en el Congreso. Son antiderechos, porque no tiene que ver con pensar diferente, tiene que ver con negarle derechos a las personas con fundamentos nefastos", expresó y remarcó que "se estaba hablando de amor, no solamente para poder vivir el amor libremente, sino para tener los mismos derechos".

En este sentido, Flor de la V afirmó que hoy en Argentina "no somos todos iguales ante la ley". "¿Hoy somos todos iguales ante la ley? -se preguntó-. No, no somos. La Constitución dice que todos los habitantes de este país tienen que tener los mismos derechos y hoy les quiero informar a todos que eso no sucede, que no somos todos iguales ante la ley".