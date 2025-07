¿Qué es el análisis del color y cómo puede afectar a la forma de vestir?

Cómo funciona el análisis de colores en la ropa

Elegir la ropa adecuada al momento de salir puede ser un verdadero problema para muchas personas, porque sienten que lo que tienen no termina de encajar con su esencia. Algo que es posible revertir por medio de un estudio que se denomina análisis de color. El mismo puede ayudar a armar un ropero con las prendas indicadas.

Hay personas que no tienen grandes problemas al momento de elegir la ropa que van a usar para salir, pero otras deben afrontar un verdadero rompecabezas porque sienten que no logran encajar con un estilo. En algunos casos, un proceso de selección puede comenzar 24 horas antes del evento y hasta arrojar un resultado que no es el esperado. Sin embargo, hay una manera de revertir este problema.

Cómo funciona el análisis de colores en la ropa

"Estoy en Corea y fui a hacerme el famoso análisis del color para que me digan que llevo toda mi vida vistiendo mal", expresó Tito Church, como figura su canal de YouTube. "Nada más al entrar, te piden que rellenes unos datos para conocerte mejor", agregó. El video expone que fue sometido a varias pruebas, como dar con el tono de color de su piel y la mejor combinación de valores en prendas que puede haber. Además, se desprende un proceso de toma de medidas de diferentes partes del cuerpo.

"Concluyó con que los colores oscuro de invierno eran los que mejor me van y los primavera/otoño los que debía evitar", comentó el youtuber. En el video, se puede apreciar cómo los tonos claros generan que la fisonomía de su rostro cambie de forma sorprendente. Un estudio que está comenzando a tomar cierta popularidad entre los influencers y que muchas personas buscarán replicar.

¿Cómo funciona el análisis de color?

Es un procedimiento que busca generar conciencia de que determinados colores pueden iluminar el rostro, suavizar imperfecciones, resaltar los rasgos, además de transmitir ciertos mensajes y emociones. Se suele dividir la selección en las cuatro estaciones porque cada una dispone de una paleta distinta a la otra.

Para encontrar los tonos que se adaptan a la persona, se realiza un enfoque en el subtono de piel, color de cabello, color de ojos y nivel contraste. De esta manera se podría optimizar la elección de la ropa, se cambia la percepción que los demás tiene sobre alguien y se perfecciona la comunicación no verbal. El hecho que influye en la elecciones de las prendas permite resolver qué comprar como también las combinaciones a poner en marcha.

También este análisis es de enorme utilidad para aquellas personas que usan maquillaje, accesorios y hasta el formato de los lentes. Una gran manera de poder encontrar qué colores y formas hacen lucir a una persona y la forma en la que se presenta a los demás.