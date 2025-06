Nevada histórica en Sierra de la Ventana.

La localidad bonaerense de Sierra de la Ventana vivió este domingo una jornada mágica e inusual: comenzó a nevar pasado el mediodía y los vecinos no tardaron en compartir fotos y videos del paisaje completamente blanco. Las imágenes del fenómeno rápidamente se viralizaron en redes sociales, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmaba la llegada de una ola polar que afectará a gran parte del país durante los próximos días.

Las precipitaciones sólidas podrían extenderse hacia el centro de la provincia de Buenos Aires y otras regiones. Lugares como Olavarría, Coronel Pringles, Pigüé, Tornquist, Laprida e incluso zonas de la Costa Atlántica están bajo alerta por posibles nevadas. Además, el SMN advirtió que hay chances, aunque bajas, de que nieve en el Área Metropolitana de Buenos Aires, algo que no ocurre desde el histórico 9 de julio de 2007.

El pronóstico para los próximos días incluye temperaturas mínimas cercanas a los 6°C y máximas de apenas 10°C, con ráfagas de viento sur que podrían superar los 60 km/h, generando una sensación térmica aún más baja. La ola polar ya se hace sentir y el invierno, definitivamente, llegó con todo.

Parece nieve, pero no es: qué es el graupel que podría caer en Buenos Aires

El frío ya llegó definitivamente a Argentina luego de una extensión inusual del calor en todo el país. Precisamente en Buenos Aires, las temperaturas descendieron abruptamente debido a la ola polar que golpeó a varias partes de la provincia. Es por este motivo que los meteorólogos advirtieron por la posible llegada de un llamativo fenómeno meteorológico conocido como graupel.

Las temperaturas en Buenos Aires descendieron drásticamente hasta llegar a los 4 grados en algunas zonas, por este motivo, muchas personas llegaron a preguntarse si existía la posibilidad de nevada, tal como sucedió en julio del 2007. Ante las especulaciones, desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron: "El ingreso de aire frío proveniente del océano Atlántico está generando nubosidad y chaparrones en el este de la provincia de Buenos Aires” , lo que dio hizo que se empezara a hablar del término graupel.

El graupel es un fenómeno meteorológico que se da cuento hay un descenso de la temperatura que no llega a ser tan frío para que nieve. También conocido como nieve granulada o granizo blando, se trata de un tipo de precipitación que se origina cuando pequeñas gotas de agua sobreenfriadas, que están en estado líquido pese a encontrarse a 0°C, se adhieren a los copos de nieve que caen en la atmósfera.

En pocas palabras, se trata de pequeñas bolitas de hielo, que no superan los 5 milímetros, y son opacas y frágiles, entonces se deshacen con facilidad una vez que se las toca. Como para poner un ejemplo cercano, se trata de una precipitación un poco más espesa que el agua nieve pero no tan evidente cuando cae. Aunque si bien no hay precisiones de que este fenómeno se de eventualmente, si se da será antes del domingo.