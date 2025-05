Parece nieve, pero no es: qué es el graupel, el fenómeno meteorológico que podría caer en Buenos Aires.

El frío ya llegó definitivamente a Argentina luego de una extensión inusual del calor en todo el país. Precisamente en Buenos Aires, las temperaturas descendieron abruptamente el martes 26 de mayo debido a la ola polar que golpeó a varias partes de la provincia. Es por este motivo que los meteorólogos advirtieron por la posible llegada de un llamativo fenómeno meteorológico conocido como graupel.

Las temperaturas en Buenos Aires descendieron drásticamente hasta llegar a los 4 grados en algunas zonas, por este motivo, muchas personas llegaron a preguntarse si existía la posibilidad de nevada, tal como sucedió en julio del 2007. Ante las especulaciones, desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron: "El ingreso de aire frío proveniente del océano Atlántico está generando nubosidad y chaparrones en el este de la provincia de Buenos Aires” , lo que dio hizo que se empezara a hablar del término graupel.

El graupel es un fenómeno meteorológico que se da cuento hay un descenso de la temperatura que no llega a ser tan frío para que nieve. También conocido como nieve granulada o granizo blando, se trata de un tipo de precipitación que se origina cuando pequeñas gotas de agua sobreenfriadas, que están en estado líquido pese a encontrarse a 0°C, se adhieren a los copos de nieve que caen en la atmósfera.

En pocas palabras, se trata de pequeñas bolitas de hielo, que no superan los 5 milímetros, y son opacas y frágiles, entonces se deshacen con facilidad una vez que se las toca. Como para poner un ejemplo cercano, se trata de una precipitación un poco más espesa que el agua nieve pero no tan evidente cuando cae. Aunque si bien no hay precisiones de que este fenómeno se de eventualmente, si se da será antes del domingo.

Cuándo termina la ola polar

La primera ola polar del año avanza sobre la Argentina y dejó atrás todas las alertas meteorológicas. El último miércoles se registraron heladas generalizadas en muchas provincias con temperaturas por debajo de los cuatro grados y hoy muchas localidades amanecieron por debajo de cero.Se espera que la ola polar continúe hasta el domingo y alcance a regiones donde las temperaturas bajas no son habituales. La elevación del termómetro comenzará en los primeros días de junio, a medida que el viento rote hacia el norte.

