Mexicano Guillermo del Toro gana Oscar a Mejor Película Animada por "Pinocho"

"Pinocho", del director mexicano Guillermo del Toro, ganó el domingo el Oscar a Mejor Película Animada, el tercer Premio de la Academia de su carrera.

La fantasía musical de stop-motion estuvo inspirada en la novela italiana de 1883 de Carlo Collodi.

Del Toro, de 58 años, da nueva vida a la historia clásica de Pinocho, la marioneta de madera que sueña con ser un niño real, que es cuidado por su creador Geppetto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, la historia de la película de Netflix Inc , está ambientada en la Italia fascista durante el período entreguerras y la Segunda Guerra Mundial.

"Pinocho" se impuso a otras nominadas favoritas: el filme de stop-motion de A24 "Marcel the Shell With Shoes On" y la película animada de Walt Disney Co "Turning Red".

Del Toro ha ganado muchos premios, incluyendo el Oscar del 2018 a Mejor Película y Mejor Director por "La Forma del Agua".

Con información de Reuters