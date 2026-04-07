La película "Outcome" muestra al personaje de Keanu Reeves en medio de una crisis de imagen

Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 2025

Por Matt Silverstein ​y Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 7 abr (Reuters) - En la comedia negra "Outcome", Keanu Reeves interpreta a ‌una estrella de cine ‌de Hollywood cuya imagen pública, cuidadosamente construida, comienza a desmoronarse cuando es chantajeado con un misterioso video que pone en peligro su carrera.

Reeves interpreta a Reef Hawk, un querido icono del cine que recurre a su círculo más cercano —incluidos ​sus amigos de ⁠toda la vida Kyle y Xander, interpretados ‌por Cameron Diaz y Matt Bomer, ⁠y su abogado especializado en ⁠crisis, Ira, interpretado por Jonah Hill— para contener las consecuencias. Hill también dirigió la película y la ⁠coescribió junto a Ezra Woods.

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A medida que ​aumenta la presión, Reef emprende ‌una gira de disculpas poco ‌convencional, visitando a personas a las que ⁠cree haber ofendido con la esperanza de descubrir la identidad del chantajista.

Hill equilibra la comedia con momentos de reflexión emocional, utilizando la premisa ​para explorar ‌la responsabilidad y la autenticidad en una era definida por el escrutinio público.

Reeves dijo que trabajar con Hill en la película de Apple TV aportó una energía ⁠distintiva al plató.

"Energía, vitalidad, creatividad deliciosa", describió.

Díaz dijo que la película indaga en lo que hace que una disculpa sea significativa. "En realidad se trata de la persona que la recibe", dijo. "Que importe o no depende de su experiencia".

Para Bomer, el enfoque de la ‌historia en la amistad resonó durante la producción.

"Me hizo darme cuenta del valor de las amistades profundas que trascienden la percepción pública", dijo, y añadió que el plató fomentaba la libertad creativa.

Laverne Cox, ‌que aparece como parte del equipo de gestión de crisis de Reef, dijo que la película plantea ‌preguntas incisivas sobre ⁠la responsabilidad, destacando una frase pronunciada por Martin Scorsese en el tráiler: "¿De ​qué te arrepientes?".

"Outcome" se estrena a nivel mundial en Apple TV el 10 de abril.

Con información de Reuters