La nueva vida de Sergio "Maravilla" Martínez: ahora, protagonizará una película

El ex campeón mundial volvió a la actividad deportiva luego de seis años y estará en la pantalla grande para interpretar a un boxeador de MMA.

Es un hecho que Sergio "Maravilla" Martínez se vinculará con el mundo de la actuación en la película "Búfalo", metiéndose en la piel de un expeleador de MMA bajo la dirección de Nicanor Loreti y el cineasta Pablo Bucca. Rodó su propia historia en 2013; tuvo una participación en la película argentina Pistolero, junto a Juan Palomino en 2019, y en cuanto a lo deportivo, a principios de este 2022 acumuló su cuarta pelea luego de seis años sin actividad.

La vida del ex campeón del mundo tiene varios matices que pasan desde lo actoral y continúan con lo deportivo a sus 47 años. Su intervención en esta nueva producción cinematográfica va a ser como protagonista interpretando a Alejandro "Búfalo" Ortíz en la película sobre su vida. Ortiz se aferró al deporte para superar los infortunios de su juventud y poder retomar el camino de su vida luego de haber transitado una dura experiencia como estar la cárcel.

Ambos se conocían de hace tiempo atrás y Ortiz no tuvo más que palabras de reconocimiento para "Maravilla". "Me dio una mano cuando peleé con un mexicano, me ayudó con la dieta y me hizo una estrategia de pelea. Me mandaba los audios de qué comer, cómo pelearlo. Valoro mucho que él haya aceptado sobre todo por el esfuerzo que llevará a cabo porque va a grabar y entrenar al mismo tiempo para pelear, por lo que pondrá un tremendo esfuerzo y estaremos apoyándolo para que pueda hacer todo, un gran desafío", expresó "Búfalo" en diálogo con Primicias YA.

En este momento se está llevando adelante una etapa de preproducción de la película aprobada por el INCAA a través de una convocatoria de actores y actrices con o sin experiencia en las localidades bonaerenses de Bolívar -allí se va a filmar en mayo-, 25 de Mayo y Daireaux, cuyo casting se realizará el próximo viernes 8 y sábado 9 de abril.

Cuándo pelea "Maravilla" Martínez

Su actualidad no solo está marcada por lo artístico sino también por su contundente vuelta al boxeo: a fines de enero venció al púgil inglés de 27 años Macaulay McGowan en un combate a diez rounds y fue su cuarta pelea tras seis años de inactividad. Había reaparecido en agosto del 2020 cuando noqueó en siete asaltos al español José Miguel Fandiño; luego le ganó al finlandés Jussi Koivula por nocaut técnico en nueve vueltas; y al británico Brian Rose por decisión unánime.

La fecha tentativa de presentación es en el mes de junio y su rival aún está por verse, dado que el japonés Ryoto Murata y el cubano Erslandry Lara deben enfrentarse y el ganador será contrincante del boxeador oriundo de Quilmes.