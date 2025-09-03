El clásico de Camus "El extranjero" revive en el festival de Venecia

Foto del martes del Director Francois Ozon posando en la alfombra roja antes de la muestra de "El Extranjero" en el Festival de Cine de Venecia

El director francés François Ozon afirma que adaptar un libro a la pantalla es siempre "una traición", pero al traer "El extranjero" de Albert Camus al Festival de Venecia espera generar un nuevo debate en torno a un clásico de la literatura en su país.

La película, rodada en blanco y negro, narra la historia de Meursault, un joven francés indiferente que vive en la Argelia colonial de los años 30 y que mata a un árabe en la playa y es juzgado, con una posible pena de muerte cerniéndose sobre él.

Ozon, de 57 años, es uno de los cineastas franceses más prolíficos, conocido por obras como "Swimming Pool", "8 Femmes" y "Grâce à Dieu". Su más reciente proyecto nació tras volver a leer la novela de Camus, que había leído por primera vez en su adolescencia.

"Me di cuenta de hasta qué punto el libro sigue resonando en la actualidad", dijo a Reuters. "Me lancé a esta adaptación con un poco de miedo, porque estoy abordando una obra maestra de la literatura francesa".

Publicado en 1942, el libro fue llevado al cine en 1967 por el director italiano Luchino Visconti, en una película protagonizada por su compatriota Marcello Mastroianni.

Ozon ha declarado que tenía muchas ganas de producir una versión en francés del clásico existencialista de Camus, aunque era consciente de que no todo el mundo apreciaría su esfuerzo.

"Adaptar un libro siempre implica un cierto grado de traición, pero es una reinterpretación en otro idioma. No es el lenguaje de la literatura, es el lenguaje del cine".

Afirmó que los temas de la novela, como el absurdo, la alienación y la injusticia colonial siguen siendo acuciantes.

"Cuando ves lo que está pasando, las guerras, el auge de la extrema derecha, las fechorías del colonialismo, la destrucción de la naturaleza, todos estos asuntos filosóficos están en el libro de Camus".

El actor Benjamin Voisin, que interpreta a Meursault, dijo que fue muy duro representar a un personaje tan emocionalmente distante e indiferente.

"Fue duro para mí que me pidieran que nunca 'actuara'. Pero tuve que encontrar un compromiso entre el papel, la filosofía de Camus y la película de Ozon", dijo.

"El extranjero" es una de las 21 películas que compiten por el prestigioso León de Oro, que se entregará el 6 de septiembre.

(Redacción de Crispian Balmer, editado en español por Daniela Desantis)