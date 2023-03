El emotivo mensaje de Pedro Pascal a las Madres de Plaza de Mayo por Argetina 1985

El actor del momento, protagonista en The Last of Us y The Mandalorian, recomendó la película argentina nominada al Óscar a través de sus redes sociales.

04 de marzo, 2023 | 18.02

Pedro Pascal, actor del momento, protagonista de las series The Last of Us (HBO y HBO Max) y The Mandalorian (Disney+), recomendó a través de sus redes sociales a la película nacional "Argentina, 1985" y pasa a ser otra de las tantas figuras internacionales que se rinden a los pies del film. "Ningún otro país del mundo en ese momento había tomado a sus líderes genocidas para exponer sus crímenes y exigir justicia", lanzó. El actor de 47 años, nacido en Santiago de Chile y naturalizado estadounidense, debió dejar su país de origen junto a su familia y pasar al exilio durante la dictadura de Augusto Pinochet. Por esa razón, su mensaje toma más preponderancia. "Las madres salieron a las calles a gritar en nombre de sus hijos desaparecidos de un régimen militar sangriento", señaló en relación a la imponente lucha de las Madres de Plaza de Mayo. En esa misma línea, Pascal señaló: "Ningún otro país del mundo en ese momento había tomado a sus líderes genocidas para exponer sus crímenes y exigir justicia". Y completó, junto a diversas imágenes de Ricardo Darín Peter Lanzani, el resto del elenco y fotos históricas de las Madres en la Plaza: "Argentina1985 #AcademyAward nominada a la Mejor Película Internacional de este año". MÁS INFO Televisión La estrella de Hollywood que quedó "encantada" con Ricardo Darín El mensaje de Pedro Pascal: Días atrás, el propio Darín confensó que la reconocida actriz Cate Blanchett, con quien se cruzó en dos eventos diferentes, lo felicitó por su trabajo y por la premiada película nacional. "Ya había visto 'Argentina, 1985' y tuvo la amabilidad y generosidad de detenerse en nuestra mesa, darme la mano y felicitarme no solo por mi trabajo, sino también por la película, que le había encantado", contó luego de que él la felicitara por su trabajo en Tár. Cuándo será la ceremonia de los Oscar 2023 El evento de premiación de cine más trascendente del mundo tendrá su 95° edición el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, su sede más emblemática. Con su nominación, Argentina, 1985 se convirtió en la octava película nacional que es candidata a ganar un Premio Oscar. De las siete anteriores, dos resultaron ganadoras: La Historia Oficial (1985) y El Secreto de sus Ojos (2009). "¡Vamos por el tercero!": el deseo de Lionel Messi El mejor jugador del mundo, Lionel Messi, publicó una historia de Instagram hace unos días y apoyó públicamente a la película de Darín y Lanzani, entre tantos otros actores. "Qué gran película 'Argentina, 1985' con Ricardo Darín y nominada al ÓSCAR", manifestó mostrando todo su orgullo. Y luego, lanzó un deseo haciendo alusión a la posible obtención de la tercera estatuilla: "¡Vamos por el tercero!". Argentina cuenta en su haber con dos largometrajes premiados por la Academia a mejor película internacional: el primero fue "La historia oficial", de 1985 y "El secreto de sus ojos", de 2009. Ahora, el film dirigido por Santiago Mitre buscará el tercer premio; así como lo hizo el "10" en Qatar.