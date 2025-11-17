Estatuilla de una mujer y un ganso ofrece detalles de las creencias prehistóricas

La figura de una mujer y un ganso ofrece una mirada a las creencias prehistóricas

ters) -Una figurilla de arcilla de unos 12.000 años desenterrada en el emplazamiento de un poblado prehistórico con vistas al mar de Galilea, en el norte de Israel, representa a una mujer y un ganso en lo que podría ser una de las imágenes más antiguas del mundo de una escena mitológica.

Según los investigadores, la estatuilla, de unos 3,7 centímetros de altura, fue descubierta en el interior de una estructura semicircular de piedra de unos 5 metros de diámetro en un yacimiento llamado Nahal Ein Gev II.

El poblado formaba parte de la cultura natufiense del suroeste de Asia, ejemplo de la transición prehistórica de los cazadores-recolectores nómadas a las comunidades asentadas basadas en la agricultura.

Según Laurent Davin, autor principal del estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se trata de la figurilla más antigua conocida en todo el mundo que muestra la interacción humana con un animal.

Según Davin, se trata también de la representación naturalista, y no estilizada, más antigua que se conoce de una mujer en el arte del sudoeste asiático.

El ganso está situado sobre la espalda de la mujer agachada, con las alas desplegadas, en una postura típica de apareamiento. Según Leore Grosman, arqueóloga de la Universidad Hebrea y coautora del estudio, la escena permite comprender mejor el sistema de creencias de esta cultura prehistórica.

"Interpretamos la escena de interacción como la representación del apareamiento figurado entre un espíritu animal y un humano. Este tema es muy común en las sociedades animistas de todo el mundo en situaciones específicas como sueños eróticos, visiones chamánicas y mitos", explicó Grosman.

El animismo es un sistema de creencias que sostiene que los elementos naturales -organismos vivos como plantas y animales y objetos inanimados como rocas y ríos- poseen una esencia espiritual.

"La escena en sí, que representa una interacción sexual entre un ser humano y un animal, forma parte de una larga tradición mítica. Este tipo de imágenes rara vez son literales. En cambio, a menudo simbolizan la fertilidad, las creencias espirituales o el carácter sagrado de la vida", explica Natalie Munro, antropóloga de la Universidad de Connecticut y coautora del estudio.

La figurilla parece ser el ejemplo más antiguo de una escena mitológica en el suroeste de Asia y una de las más antiguas de todo el mundo, pero es más nueva, por ejemplo, que una aparente escena mitológica entre las pinturas de la cueva de Lascaux, en Francia, que data de hace unos 18.000 años, señalaron los investigadores.

La estatuilla se esculpió en arcilla que se dejó secar antes de cocerla para que fuera duradera, y posteriormente se coloreó con un pigmento rojo, del que quedan restos. En la figurilla puede verse una huella dactilar del escultor.

El objeto presenta innovaciones artísticas propias de su época. El escultor utilizó la luz y la sombra para crear una sensación de profundidad y perspectiva, métodos que florecerían plenamente mucho más tarde.

Este tipo de figuras podían servir como adornos, amuletos con propiedades mágicas o protectoras, o como accesorios para contar historias. Según Davin, pudo formar parte de una instalación escenificada que los habitantes de la aldea venían a observar.

En algún momento fue enterrada en el relleno de la estructura donde los investigadores la encontraron junto con otros objetos con significado ritual, como un alijo de dientes humanos y los restos de un niño.

Los habitantes de la cultura natufiense fueron los primeros cazadores-recolectores del suroeste de Asia en adoptar un estilo de vida sedentario, una transformación drástica que precedió a la adopción de la agricultura. Los habitantes de este poblado cazaban gacelas, practicaban una elaborada artesanía que incluía el tejido y recolectaban materias primas en las cercanías.

