Nuevo parte médico de Bastián: cómo sigue la salud del nene accidentado

Tras un nuevo parte médico, el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata informó cuál es el estado de salud actual de Bastian, el nene de 8 años que sufrió graves heridas después de tener un accidente en los médanos de Pinamar. Según el hospital, el niño continúa en estado crítico, pero presentó una leve mejoría.

En el parte se informó que, tras ser sometido a una quinta operación, Bastián Jerez permanece estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos, con respiración asistida y sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial.

“Está afebril, presentando respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos”, agregó en un comunicado el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Además precisaron que el nene continúa con antibióticos e internado en la terapia intensiva del Materno Infantil.

La última operación de Bastián

El niño que sufrió graves heridas después de que el vehículo UTV en el que paseaba junto a su familia por los médanos de La Frontera, Pinamar, impactara contra una camioneta Amarok, fue intervenido en los últimos días para colocarle una válvula que permitiera medir la presión endocraneana. Según se explicó, es un proceso necesario ahora que evalúan lo que tolera y lo que no.

Según Matías Morla, el abogado de Maximiliano Jerez, el papá del menor, la intervención “fue exitosa”. “El conductor de la Amarok pende de un hilo. Si es como dice mi perito, va a ser gravísimo. Sostiene que el UTV está preparado para la arena y avanzar a una velocidad menor; sin embargo, la camioneta tiene si o si que tomar envión y hacer fuerza. Así que de esa manera entiende que se hizo una suerte de rampa y ahí está el accidente”, explicó el letrado.

El menor de edad fue trasladado al hospital Materno Infantil de Mar del Plata el pasado 15 de enero. Poco después los médicos le realizaron una cirugía para cerrar su abdomen. Ello se pudo llevar adelante después de una evaluación integral del menor, con estudios de alta complejidad.

Según el Ministerio de Salud provincial, la familia del niño cuenta con acompañamiento de equipos de salud mental especializados. El abordaje interdisciplinario involucra a la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico, profesionales del propio hospital y especialistas de la Región Sanitaria VIII.

El mensaje del conductor de la Amarok

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y me han manifestado su preocupación por lo ocurrido”, expresó el conductor de la Amarok, Manuel Molinari, en sus redes sociales. El hombre también reconoció estar atravesando un momento difícil, pero remarcó que lo importante ahora "es la salud del niño”.

En esa línea, pidió “prudencia, respeto y, sobre todo, oraciones por él y su familia”. Además expresó que tiene confianza en el proceso judicial: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”.