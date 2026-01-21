Final explicado de "La única opción", la película surcoreana de gran éxito mundial

Park Chan-wook vuelve a los cines con una historia mordaz.

El aclamado director surcoreano Park Chan-wook presenta La única opción (No Other Choice), su más reciente película estrenada en 2025 y que llegó a los cines en Argentina a mediados de enero de 2026. Basada en la novela The Ax de Donald E. Westlake, esta comedia retorcida con tintes de suspenso retrata, con un estilo afilado y mordaz, la lucha de un hombre común frente a un sistema laboral implacable.

La historia sigue a Yoo Man-su (interpretado por Lee Byung-hun), un empleado ejemplar de una fábrica de papel que, tras 25 años de servicio, es despedido de manera abrupta debido a una reestructuración corporativa. Lo que comienza como un golpe de mala suerte pronto deriva en un calvario económico y emocional: la familia debe vender objetos queridos, cancelar los lujos y enfrentar la posibilidad de perder la casa familiar. Desesperado por recuperar la estabilidad y su identidad como sostén de hogar, Man-su decide que su única opción es encontrar un nuevo empleo en la misma industria donde lleva toda su vida.

Tras innumerables entrevistas que no prosperan y la humillación sufrida al presentarse directamente en una empresa rival, Man-su concibe un plan radical: crear una falsa oferta laboral para identificar a sus competidores y eliminarlos uno por uno.

La explicación final de "La única opción"

El desenlace de La única opción es a la vez irónico y devastador: tras asesinar a sus principales rivales y manipular las circunstancias, Man-su finalmente obtiene el puesto de trabajo que tanto anhelaba. A primera vista podría parecer un final feliz, pero la película lo presenta de forma inquietante: su nuevo cargo consiste en supervisar instalaciones altamente automatizadas, donde prácticamente no hay trabajadores humanos.

La ironía es doble: Man-su ha sacrificado su humanidad para regresar al mundo laboral, solo para descubrir que el sistema productivo que tanto idolatraba ya no necesita personas y que, de algún modo, su sacrificio fue en vano. Además, las dinámicas familiares quedan marcadas por secretos y resentimientos que no desaparecen.

Este cierre, aparentemente alegre pero profundamente sombrío, pone en evidencia el comentario crítico de Park sobre la precariedad moderna, la automatización y la identidad ligada al trabajo.

"La única opción", disponible en cines.

Otras películas de Park Chan-wook

Park Chan-wook es conocido internacionalmente por obras como Oldboy (2003), un thriller de venganza que se volvió obra de culto, The Handmaiden (2016), una intrincada historia de traiciones y deseo, y Decision to Leave (2022), un misterio romántico que le valió premios de dirección. Su filmografía, marcada por la exploración de la moral humana y giros narrativos intensos, lo consagra como una de las voces más originales del cine contemporáneo.