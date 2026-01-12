Proyectan joyas del cine recuperado gratis y por menos de $10.000: el festival de CABA que reúne estrellas internacionales y amantes de las películas

Proyectan joyas del cine recuperado en la segunda edición del MADO.

El Museo del Cine "Pablo Ducrós Hicken" y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) anunciaron la programación de la segunda edición de la Semana del Cine Recuperado MADO, un festival que visibiliza el patrimonio audiovisual "que resiste al olvido".

El MADO arrancará el próximo miércoles 14 hasta el 20 de enero de 2026. Esta edición de MADO contará con la presencia de invitados nacionales e internacionales como Peter Bagrov, curador del Departamento de Imagen en Movimiento del George Eastman Museum y presidente de FIAF, Francisco C Martins, Tereza Trautmam, Vladimir Durán, Leandro Katz, Enrique Bellande, Víctor Gonzalez, realizadores que estarán presentando sus películas y profesionales como Marcelo Morales (Cinemateca Nacional de Chile), Jaime Córdova (director del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso), María José Santacreu y Lorena Pérez (Cinemateca uruguaya), Santiago Sein (responsable del Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Artes y el Centro de Documentación Audiovisual de la UNC de Córdoba) y Leonardo Bomfin (Cinemateca Capitolio).

A Norman Mc Laren (Crédito: archivo MADO).

Las funciones del Museo del Cine (Caffarena 51, La Boca) tienen entrada gratuita, por orden de llegada, mientras que las funciones del MALBA (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, Palermo) tienen entrada general de $9.000 y descuentos a estudiantes y jubilados ($4.500).

Programación del MADO

Miércoles 14

Museo del Cine , 14:00 hs. Flor en el infierno, de Shin Sang-ok. Corea del Sur, 1958, 86’ – Digital

, 14:00 hs. de Shin Sang-ok. Corea del Sur, 1958, 86’ – Digital Museo del Cine, 16:00 hs. San Pablo, Sociedad Anónima, de Luis Sérgio Person. Brasil, 1965, 107’ – Digital

16:00 hs. de Luis Sérgio Person. Brasil, 1965, 107’ – Digital Museo del Cine, 18:00 hs. Los chicos y la calle, de Carlos Echeverría. Argentina, 2002, 77’ – Digital

18:00 hs. de Carlos Echeverría. Argentina, 2002, 77’ – Digital Malba , 21:00 hs. Los de la mesa 10, de Simón Feldman. Argentina, 1960, 85’ – DCP

, 21:00 hs. de Simón Feldman. Argentina, 1960, 85’ – DCP Malba, 23:00 hs. Programa: Gay Girls Riding Club. All About Alice, de Ray Harrison. Estados Unidos, 1972, 68’ - DCP. What Really Happened to Baby Jane, de Ray Harrison. Estados Unidos, 1963, 31’ - DCP.

Jueves 15

Museo del cine, 14:00 hs. Programa Grupo Sigma: la otra secuencia del cine cubano. El aficionado y sus recursos (José Reyes, 1981), Perrez (Armando Pintado, 1981), Asombro (Gustavo Felipes 1981), La Bandada (Jorge Proenza, 1989), Norman McLaren (Manuel Marzel, 1990). Cuba, 75’ - Digital

14:00 hs. Programa Grupo Sigma: la otra secuencia del cine cubano. (José Reyes, 1981), (Armando Pintado, 1981), (Gustavo Felipes 1981), (Jorge Proenza, 1989), (Manuel Marzel, 1990). Cuba, 75’ - Digital Museo del Cine, 16:00 hs. Programa: Universidad Nacional de Córdoba. El sitio , de Grupo PsicoCine (Clara Espeja, Roberto Videla, Liliana Malem, Eduardo Sahar, Aldo Romero y Federico Bazán). Argentina, 1971, 50' – Digital. En un mundo feliz, de Gonzalo Quinteros. Argentina, 1970, 7' – Digital

16:00 hs. Programa: Universidad Nacional de Córdoba. , de Grupo PsicoCine (Clara Espeja, Roberto Videla, Liliana Malem, Eduardo Sahar, Aldo Romero y Federico Bazán). Argentina, 1971, 50' – Digital. de Gonzalo Quinteros. Argentina, 1970, 7' – Digital Museo del Cine , 17.30 hs. Programa: Río abierto. En la Tierra de los Awajuntis (Chicho Durand, 1985), Ashaningas del Cutivireni (Jorge Suárez, 1989), Aguarunas (José Luis Roullon, 1984), Kashiri, el mito de la luna (Adolfo Torralba y Joaquín Barriales, 1990). Perú, 70’ - Digital

, 17.30 hs. Programa: Río abierto. (Chicho Durand, 1985), (Jorge Suárez, 1989), (José Luis Roullon, 1984), (Adolfo Torralba y Joaquín Barriales, 1990). Perú, 70’ - Digital Malba, 18:00 hs. Programa Cine Universitario de Santa Fé.

18:00 hs. Programa Malba , 20:00 hs. Camisea , de Enrique Bellande. Argentina, 2005, 68'- DCP

, 20:00 hs. , de Enrique Bellande. Argentina, 2005, 68'- DCP Malba, 21:30 hs. Margarita, Armando y su padre, de Francisco Mugica. Argentina, 1939, 85' - 35mm.

Onda Nova (Crédito: archivo MADO).

Viernes 16

Museo del Cine , 14:00 hs. Mesa : Crítica y cine del pasado.

, 14:00 hs. : Crítica y cine del pasado. Museo del Cine, 16:00 hs. Tres Tristes Tigres, de Raúl Ruiz. Chile, 1968, 94’ - Digital.

16:00 hs. de Raúl Ruiz. Chile, 1968, 94’ - Digital. Museo del Cine, 18:00. El chacal de Nahueltoro , de Miguel Littín. Chile, 1969, 95’ - Digital.

18:00. , de Miguel Littín. Chile, 1969, 95’ - Digital. Malba, 18:00 hs. Programa: Óxido de hierro. El rock proletario , de Santiago Guillamet. Argentina, 1994, 13' - Digital. FEX , de Alejandro Chernov. Argentina, 1998, 9' - Digital. Jacinto Menchaca, finado, de Miguel Krebs. Argentina, 1973, 20' - Digital. Venganza fatal , de Aapollonio, Cabrera, Calvo Naváz, Camino, Fernández, Ramírez, Rocco, Voiezki. Argentina, 1999, 12' - Digital

18:00 hs. Programa: Óxido de hierro. , de Santiago Guillamet. Argentina, 1994, 13' - Digital. , de Alejandro Chernov. Argentina, 1998, 9' - Digital. de Miguel Krebs. Argentina, 1973, 20' - Digital. , de Aapollonio, Cabrera, Calvo Naváz, Camino, Fernández, Ramírez, Rocco, Voiezki. Argentina, 1999, 12' - Digital Malba , 19:30 hs. Manthan , de Shyam Benegal. India, 1976, 134’ - DCP.

, 19:30 hs. , de Shyam Benegal. India, 1976, 134’ - DCP. Malba , 22:00 hs. Programa: Foco Ciro Durán. Aquileo venganza , de Ciro Durán. Venezuela / Colombia, 1968, 83' - DCP

, 22:00 hs. Programa: Foco Ciro Durán. , de Ciro Durán. Venezuela / Colombia, 1968, 83' - DCP Malba, 24:00 hs. Onda nova, de Ícaro (Francisco C) Martins, José Antonio Garcia. Brasil, 1983, 102’ - DCP..

Sábado 17

Museo del cine, sábado 17 de enero, 14:00 hs. Mesa: Universidades al rescate.

Museo del Cine, sábado 17 de enero, 16:00 hs. Pioneros, de Narcisa Hirsch, Argentina, 1976, 45’ - Digital. Taller, de Narcisa Hirsch. Argentina, 1973, 11’ - Digital. Águila blanca, de M. Halik Argentina, [1949], 13’ - Digital

Museo del Cine, sábado 17, 17:30 hs. Sábado disco, sábado pachanga, de J. Eduardo Rivero. Uruguay, 1981, 82' - 16mm

Museo del Cine, sábado 17 de enero, 19:00 hs. Programa: Foco Ciro Durán. La paga, de Ciro Durán. Colombia, 1962, 63’ - Digital

Malba, sábado 17 de enero, 18:00 hs. Sholay, de Ramesh Sippy. India, 1975, 204' - DCP

Malba, sábado 17 de enero, 22:00 hs. Os homens que eu tive, de Tereza Trautman. Brasil, 1973, 79' - DCP

Malba, sábado 17, 24:00 hs. The Meatrack, de Richard Stockton. Estados Unidos, 1970, 65'- DCP.

Domingo 18

Museo del Cine , 14:00 hs. Mesa: Conversación con Peter Bagrov

, 14:00 hs. Conversación con Peter Bagrov Museo del Cine , 16:00 hs. Programa: Víctor González, tres cortometrajes. Inocencia (1980), Kinoki Toba (1985), Guachoabel (1982). Argentina, 54’ - 35mm, 16mm, digital.

, 16:00 hs. Programa: Víctor González, tres cortometrajes. (1980), (1985), (1982). Argentina, 54’ - 35mm, 16mm, digital. Museo del Cine , 18:00 hs. Tacna y Arica, de Renée Oro. Perú, Chile, Bolivia, 1925, 62’ - Digital. Con música en vivo a cargo de Fonso

, 18:00 hs. Perú, Chile, Bolivia, 1925, 62’ - Digital. Con música en vivo a cargo de Fonso Museo del cine , 19:30 hs. Programa: Arte argentino abstracto. El mundo plástico de Francisca Reyes (González Groppa, c. 1962), Le Parc: Lo real y lo posible (Emilio Domec, 1968), Desarrollos plásticos sobre temas abstractos (Walmo, 1962), Capital , (Walmo, 1967), Sin título (Septimio Tesone, 1971). Argentina, 54’ - Digital.

, 19:30 hs. Programa: Arte argentino abstracto. (González Groppa, c. 1962), (Emilio Domec, 1968), (Walmo, 1962), , (Walmo, 1967), (Septimio Tesone, 1971). Argentina, 54’ - Digital. Malba, 18:00 hs. Punks , de Alberto Gieco y Sarah Yakhni. Brasil, 1984, 35’ - DCP. Películas familiares de Familia Camussi. Argentina, 35’- DCP.

18:00 hs. , de Alberto Gieco y Sarah Yakhni. Brasil, 1984, 35’ - DCP. Películas familiares de Familia Camussi. Argentina, 35’- DCP. Malba, 20:00 hs. El amor nos hace ciegos, de Lothar Mendes. Título original: Liebe macht blind. Alemania, 1925, 50’ - DCP.

20:00 hs. de Lothar Mendes. Título original: Liebe macht blind. Alemania, 1925, 50’ - DCP. Malba, 21:30 hs. Programa Eastman Collection. The Unknown , de Tod Browning. EE.UU., 1927, 67’ - DCP. Studies in Diagnostic Cinefluorography, de James Sibley Watson Jr. EE.UU., 1947-1955, 6’ - DCP. Con música a cargo de la National Film Chamber Orchestra.

21:30 hs. Programa Eastman Collection. , de Tod Browning. EE.UU., 1927, 67’ - DCP. de James Sibley Watson Jr. EE.UU., 1947-1955, 6’ - DCP. Con música a cargo de la National Film Chamber Orchestra. Malba, 23:30 hs. Película sorpresa I.

Los de la mesa 10 (Crédito: archivo MADO).

Lunes 19

Museo del cine, 14:00 hs. Mansedumbre , de Pedro Bravo. Argentina, 1952, 93’ - Digital

14:00 hs. , de Pedro Bravo. Argentina, 1952, 93’ - Digital Museo del Cine, 16:00 hs. Programa: Isabel Baufumé. 5° Congreso Confederación Campesina del Perú (1978), Que muera la cooperativa (1978), Toma de tierras en Chinchero (1979), Entierro en Chacán (1980), Trabajadoras del hogar (1980), Los rocotos florecerán (1982). Perú, 81’ – Digital.

16:00 hs. Programa: Isabel Baufumé. (1978), (1978), (1979), (1980), (1980), (1982). Perú, 81’ – Digital. Malba, 18:00 hs. El espejo sobre la luna, de Leandro Katz. Estados Unidos, 1991, 100’ - DCP.

18:00 hs. de Leandro Katz. Estados Unidos, 1991, 100’ - DCP. Malba , 20:00 hs. Argie , de Jorge Blanco. Argentina, 1984, 86’ - 16mm.

, 20:00 hs. , de Jorge Blanco. Argentina, 1984, 86’ - 16mm. Malba, 22:00 hs. Programa: Cuerpos a la deriva. To My Father (Miñuca Villaverde, 1973), Blanca Putica. A Girl in Love (Miñuca Villaverde, 1973), Poor Cinderella, Still Ironing Her Husband Shirt (Miñuca Villaverde, 1978), Tent City (Miñuca Villaverde, 1980). Estados Unidos, 74’ - Digital.

Martes 20