Proyectan joyas del cine recuperado gratis y por menos de $10.000: el festival de CABA que reúne estrellas internacionales y amantes de las películas

El Museo del Cine "Pablo Ducrós Hicken" y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) anunciaron la programación de la segunda edición de la Semana del Cine Recuperado MADO, un festival que visibiliza el patrimonio audiovisual "que resiste al olvido".
El MADO arrancará el próximo miércoles 14 hasta el 20 de enero de 2026. Esta edición de MADO contará con la presencia de invitados nacionales e internacionales como Peter Bagrov, curador del Departamento de Imagen en Movimiento del George Eastman Museum y presidente de FIAF, Francisco C Martins, Tereza Trautmam, Vladimir Durán, Leandro Katz, Enrique Bellande, Víctor Gonzalez, realizadores que estarán presentando sus películas y profesionales como Marcelo Morales (Cinemateca Nacional de Chile), Jaime Córdova (director del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso), María José Santacreu y Lorena Pérez (Cinemateca uruguaya), Santiago Sein (responsable del Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Artes y el Centro de Documentación Audiovisual de la UNC de Córdoba) y Leonardo Bomfin (Cinemateca Capitolio).
Las funciones del Museo del Cine (Caffarena 51, La Boca) tienen entrada gratuita, por orden de llegada, mientras que las funciones del MALBA (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, Palermo) tienen entrada general de $9.000 y descuentos a estudiantes y jubilados ($4.500).
Programación del MADO
Miércoles 14
- Museo del Cine, 14:00 hs. Flor en el infierno, de Shin Sang-ok. Corea del Sur, 1958, 86’ – Digital
- Museo del Cine, 16:00 hs. San Pablo, Sociedad Anónima, de Luis Sérgio Person. Brasil, 1965, 107’ – Digital
- Museo del Cine, 18:00 hs. Los chicos y la calle, de Carlos Echeverría. Argentina, 2002, 77’ – Digital
- Malba, 21:00 hs. Los de la mesa 10, de Simón Feldman. Argentina, 1960, 85’ – DCP
- Malba, 23:00 hs. Programa: Gay Girls Riding Club. All About Alice, de Ray Harrison. Estados Unidos, 1972, 68’ - DCP. What Really Happened to Baby Jane, de Ray Harrison. Estados Unidos, 1963, 31’ - DCP.
Jueves 15
- Museo del cine, 14:00 hs. Programa Grupo Sigma: la otra secuencia del cine cubano. El aficionado y sus recursos (José Reyes, 1981), Perrez (Armando Pintado, 1981), Asombro (Gustavo Felipes 1981), La Bandada (Jorge Proenza, 1989), Norman McLaren (Manuel Marzel, 1990). Cuba, 75’ - Digital
- Museo del Cine, 16:00 hs. Programa: Universidad Nacional de Córdoba. El sitio, de Grupo PsicoCine (Clara Espeja, Roberto Videla, Liliana Malem, Eduardo Sahar, Aldo Romero y Federico Bazán). Argentina, 1971, 50' – Digital. En un mundo feliz, de Gonzalo Quinteros. Argentina, 1970, 7' – Digital
- Museo del Cine, 17.30 hs. Programa: Río abierto. En la Tierra de los Awajuntis (Chicho Durand, 1985), Ashaningas del Cutivireni (Jorge Suárez, 1989), Aguarunas (José Luis Roullon, 1984), Kashiri, el mito de la luna (Adolfo Torralba y Joaquín Barriales, 1990). Perú, 70’ - Digital
- Malba, 18:00 hs. Programa Cine Universitario de Santa Fé.
- Malba, 20:00 hs. Camisea, de Enrique Bellande. Argentina, 2005, 68'- DCP
- Malba, 21:30 hs. Margarita, Armando y su padre, de Francisco Mugica. Argentina, 1939, 85' - 35mm.
Viernes 16
- Museo del Cine, 14:00 hs. Mesa: Crítica y cine del pasado.
- Museo del Cine, 16:00 hs. Tres Tristes Tigres, de Raúl Ruiz. Chile, 1968, 94’ - Digital.
- Museo del Cine, 18:00. El chacal de Nahueltoro, de Miguel Littín. Chile, 1969, 95’ - Digital.
- Malba, 18:00 hs. Programa: Óxido de hierro. El rock proletario, de Santiago Guillamet. Argentina, 1994, 13' - Digital. FEX, de Alejandro Chernov. Argentina, 1998, 9' - Digital. Jacinto Menchaca, finado, de Miguel Krebs. Argentina, 1973, 20' - Digital. Venganza fatal, de Aapollonio, Cabrera, Calvo Naváz, Camino, Fernández, Ramírez, Rocco, Voiezki. Argentina, 1999, 12' - Digital
- Malba, 19:30 hs. Manthan, de Shyam Benegal. India, 1976, 134’ - DCP.
- Malba, 22:00 hs. Programa: Foco Ciro Durán. Aquileo venganza, de Ciro Durán. Venezuela / Colombia, 1968, 83' - DCP
- Malba, 24:00 hs. Onda nova, de Ícaro (Francisco C) Martins, José Antonio Garcia. Brasil, 1983, 102’ - DCP..
Sábado 17
- Museo del cine, sábado 17 de enero, 14:00 hs. Mesa: Universidades al rescate.
- Museo del Cine, sábado 17 de enero, 16:00 hs. Pioneros, de Narcisa Hirsch, Argentina, 1976, 45’ - Digital. Taller, de Narcisa Hirsch. Argentina, 1973, 11’ - Digital. Águila blanca, de M. Halik Argentina, [1949], 13’ - Digital
- Museo del Cine, sábado 17, 17:30 hs. Sábado disco, sábado pachanga, de J. Eduardo Rivero. Uruguay, 1981, 82' - 16mm
- Museo del Cine, sábado 17 de enero, 19:00 hs. Programa: Foco Ciro Durán. La paga, de Ciro Durán. Colombia, 1962, 63’ - Digital
- Malba, sábado 17 de enero, 18:00 hs. Sholay, de Ramesh Sippy. India, 1975, 204' - DCP
- Malba, sábado 17 de enero, 22:00 hs. Os homens que eu tive, de Tereza Trautman. Brasil, 1973, 79' - DCP
- Malba, sábado 17, 24:00 hs. The Meatrack, de Richard Stockton. Estados Unidos, 1970, 65'- DCP.
Domingo 18
- Museo del Cine, 14:00 hs. Mesa: Conversación con Peter Bagrov
- Museo del Cine, 16:00 hs. Programa: Víctor González, tres cortometrajes. Inocencia (1980), Kinoki Toba (1985), Guachoabel (1982). Argentina, 54’ - 35mm, 16mm, digital.
- Museo del Cine, 18:00 hs. Tacna y Arica, de Renée Oro. Perú, Chile, Bolivia, 1925, 62’ - Digital. Con música en vivo a cargo de Fonso
- Museo del cine, 19:30 hs. Programa: Arte argentino abstracto. El mundo plástico de Francisca Reyes (González Groppa, c. 1962), Le Parc: Lo real y lo posible (Emilio Domec, 1968), Desarrollos plásticos sobre temas abstractos (Walmo, 1962), Capital, (Walmo, 1967), Sin título (Septimio Tesone, 1971). Argentina, 54’ - Digital.
- Malba, 18:00 hs. Punks, de Alberto Gieco y Sarah Yakhni. Brasil, 1984, 35’ - DCP. Películas familiares de Familia Camussi. Argentina, 35’- DCP.
- Malba, 20:00 hs. El amor nos hace ciegos, de Lothar Mendes. Título original: Liebe macht blind. Alemania, 1925, 50’ - DCP.
- Malba, 21:30 hs. Programa Eastman Collection. The Unknown, de Tod Browning. EE.UU., 1927, 67’ - DCP. Studies in Diagnostic Cinefluorography, de James Sibley Watson Jr. EE.UU., 1947-1955, 6’ - DCP. Con música a cargo de la National Film Chamber Orchestra.
- Malba, 23:30 hs. Película sorpresa I.
Lunes 19
- Museo del cine, 14:00 hs. Mansedumbre, de Pedro Bravo. Argentina, 1952, 93’ - Digital
- Museo del Cine, 16:00 hs. Programa: Isabel Baufumé. 5° Congreso Confederación Campesina del Perú (1978), Que muera la cooperativa (1978), Toma de tierras en Chinchero (1979), Entierro en Chacán (1980), Trabajadoras del hogar (1980), Los rocotos florecerán (1982). Perú, 81’ – Digital.
- Malba,18:00 hs. El espejo sobre la luna, de Leandro Katz. Estados Unidos, 1991, 100’ - DCP.
- Malba, 20:00 hs. Argie, de Jorge Blanco. Argentina, 1984, 86’ - 16mm.
- Malba, 22:00 hs. Programa: Cuerpos a la deriva. To My Father (Miñuca Villaverde, 1973), Blanca Putica. A Girl in Love (Miñuca Villaverde, 1973), Poor Cinderella, Still Ironing Her Husband Shirt (Miñuca Villaverde, 1978), Tent City (Miñuca Villaverde, 1980). Estados Unidos, 74’ - Digital.
Martes 20
- Hasta Trilce, 19:00 hs. Película sorpresa II.
- Hasta Trilce, 21:00 hs. 30 segundos de amor, de Luis Mottura. Argentina, 1947, 86’ - 35mm.