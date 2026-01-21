Murió un persona con gripe H3N2 en Mendoza: se trata de la primera víctima fatal del país

Un hombre argentino de 74 años que residía en España y se encontraba de visita en el país falleció este martes por gripe A H3N2. El fallecimiento ocurrió en la provincia de Mendoza y se convirtió en la primera víctima fatal registrada en el territorio nacional a causa de esta enfermedad.

Según confirmaron fuentes oficiales a El Destape, la víctima era un hombre de 74 años que presentaba comorbilidades: era fumador y padecía EPOC, lo que agravó el cuadro clínico. La cartera sanitaria subrayó que se trata de la primera muerte registrada en Argentina por esta variante de la gripe A H3N2.

Por su parte, la directora del Hospital Carrillo, Beatriz Montenegro, ratificó este martes el deceso en diálogo con medios locales. “Su muerte fue esta mañana muy temprano”, explicó en MDZ Radio, y agregó: “Sabíamos que el paciente tenía una infección por esta gripe H3N2 y que sus condiciones de base fueron lo que llevó a que tuviera estas complicaciones y este deceso fatal”. Montenegro también hizo un llamado a la prevención: “Lo que queremos nosotros hacer hincapié es la necesidad de la vacunación. Sabemos que la vacunación lo que hace justamente es evitar estas complicaciones fatales”.

El avance de la gripe H3N2

En cuanto al panorama epidemiológico, especialistas consultados por El Destape advirtieron que la gripe H3N2 corresponde a una variante de la influenza A que se caracteriza por su alta capacidad de contagio y por provocar cuadros respiratorios agudos, con síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y congestión nasal.

La expansión de la H3N2 ya alcanzó varias provincias argentinas, con casos confirmados en Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Neuquén y Santa Cruz, entre otras.

Medidas de prevención ante la gripe H3N2

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina reiteró las medidas preventivas generales:

Mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud.

contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud. Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

con agua y jabón. Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%.

y regularmente las en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%. Ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados.

Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).



Personas que viajen o regresen de países con circulación de influenza: