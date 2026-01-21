Expansión industrial: Formosa cerró 2025 con más de 200 nuevas empresas y un crecimiento sostenido

La provincia de Formosa cerró el año 2025 con un dato que refleja el fortalecimiento sostenido de su estructura productiva: hay un total de 1036 empresas industriales en actividad, según el relevamiento realizado por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería (DIHM). La cifra marca un crecimiento significativo respecto del período 2021–2024, cuando los registros mostraban 788 unidades industriales, y consolida una tendencia de expansión del entramado productivo local.

Desde el área económica provincial destacaron que este crecimiento no solo expresa una mayor cantidad de empresas, sino también una mejora en la capacidad del Estado para monitorear, acompañar y planificar políticas públicas orientadas al desarrollo industrial. El seguimiento permanente del sector PyME permite contar con información actualizada sobre rubros, localización, escalas productivas y necesidades específicas, elementos clave para diseñar herramientas de promoción más eficientes.

Uno de los ejes centrales de este proceso es la modernización administrativa. Del total de empresas relevadas, 397 se encuentran inscriptas en el Registro de Industria de la Provincia (RIP), y 248 ya cuentan con su correspondiente Certificación Industrial. Este avance se traduce en mayor formalización, acceso a beneficios y mejores condiciones para la inversión y el crecimiento.

Cabe destacar que un total de 102 empresas obtuvieron su certificación industrial de manera completamente online, a través de la plataforma oficial, con un plazo promedio de validación y emisión de cinco días hábiles. Esta modalidad redujo tiempos, simplificó procesos y disminuyó la carga burocrática, fortaleciendo la relación entre el sector privado y el Estado.

Otro avance estratégico es la implementación del Mapa Industrial de la Provincia, una herramienta desarrollada por la DIHM a partir de sistemas de información geográfica (GIS) y bases de datos territoriales. Este instrumento permite visualizar la distribución espacial de las industrias en todo el territorio formoseño, identificar concentraciones productivas y planificar políticas de infraestructura, logística y desarrollo sustentable con mayor precisión.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estas acciones forman parte de una política integral de fortalecimiento del aparato productivo, basada en la digitalización, el uso de tecnología aplicada a la gestión pública y el acompañamiento permanente a las empresas locales.

Las firmas interesadas en inscribirse en el Registro de Industria o tramitar la Certificación Industrial pueden hacerlo a través del sitio industria.formosa.gob.ar, o bien acceder a atención presencial en José María Uriburu 804 (Planta Baja), de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas, además de la línea de contacto vía WhatsApp.