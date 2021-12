China creó una "estrella artificial" seis veces más caliente que el Sol

El impresionante reactor EAST funciona como una estrella artificial y logró superar en seis veces la temperatura del Sol.

China continúa avanzando en la carrera energética y desarrollo un avance científico impensado. Se trata de una "estrella artificial" que es seis veces más caliente que el Sol y está llamada a ser el futuro de la energía.

Se trata de EAST, un reactor de fusión nuclear con sede en Hefei, China. La obra maestra de la ingeniería puede alcanzar temperaturas seis veces más altas que el Sol. La fusión es un procesoque ocurre cuando dos átomos livianos se combinan en uno solo más grande. De esa forma, se libera energía en el proceso, que puede ser utilizada como una fuente de alimentación.

La fusión requiere de procedimientos especiales, ya que se trata de dos átomos que poseen carga positiva y, al igual que sucede con los imanes, se repelen. No obstante, en el caso de las estrellas, como el sol, esta repulsión puede ser superada debido a la presión que generan por us tamaño masivo y al acercar más los átomos, estos se vuelven más propensos a colisionar.

La tecnología para crear esas condiciones en la Tierra todavía no se desarrolló, pero existe otra forma: generar fusión con temperaturas extremas, como lo hace EAST. A mayor temperatura, los átomos se mueven más rápido y es más probable una colisión. Sin embargo, no es sólo una cuestión de aumentar la temperatura sino de llegar a un equilibrio adecuado, ya que si se mueven demasiado rápido, se cruzan entre sí; y si la temperatura no es suficiente, los átomos no alcanzarán la velocidad ideal. Esa temperatura clave es de alrededor de 100 millones de grados Celsius.

Esa es la temperatura que logró alcanzar el reactor creado por China, es decir seis veces más que el Sol. Si bien apenas pudo sostenerse ese nivel por 10 segundos antes de apagarse, el hecho significa una buena noticia para la ciencia. Todavía falta un largo camino para generar energía sustentable para nuestro planeta, pero en China se celebra.

Es preciso aclarar que actualmente, EAST es sólo un prototipo de pruebas con una escala diminuta para lo que suelen ser los reactores. Por ahora, su trabajo es colabrar con el desarrollo y el diseño de la tecnología para lograr una fusión eficaz que ayude a proveer de energía al mundo.