Chau Mar del Plata: dónde sigue el streaming del océano y cuándo vuelve a la Argentina.

Tan solo quedan 3 días de expedición en el fondo del océano de Mar del Plata, dirigida por la organización Schmidt Ocean y el Conicet, y muchas personas se lamentan perder el streaming diario que muestra nuevas especies descubiertas en el mar argentino. Sin embargo, aunque dejan la costa marplatense, el barco preparado para investigación sigue su rumbo con un nuevo destino y confirmado. Además, se conoció que en unos meses volverá a Argentina.

La expedición en Mar del Plata finalizará el domingo 10 de agosto, pero luego, a fin de mes, el buque Falkor (too) comenzará una nueva campaña, esta vez sobre el talud uruguayo. Al igual que sucedió en Mar del Plata, en este embarque pretenden sumergirse en las profundidades del mar uruguayo para poder examinar la vida marina de cerca como nunca antes.

Esta salida cubre desde el sur de Brasil hasta el norte de la Argentina. Dentro de la embarcación habrán 37 científicos que recorrerán hasta 50 puntos del lecho marino para identificar la vida y tomar muestras nunca antes registradas. Con el nombre de “Uruguay SUB 200: Viaje a lo Desconocido”, en esta expedición participarán biólogos, oceanógrafos, geólogos y arqueólogos marinos, tres de ellos argentinos.

“Venimos siguiendo la expedición de ustedes y dejaron la vara muy alta. Uruguay no tuvo tanta exploración del lecho marino como en la Argentina”, aseguró Leticia Burone, geóloga e investigadora en la facultad de Ciencia y Tecnología Marina en la Universidad de la República (Unadp) y líder de la expedición uruguaya en diálogo con La Nación. Asimismo, remarcó su entusiasmo: "Vamos a poder trabajar por décadas con estas muestras".

Cuándo volverá la expedición del Conicet a Argentina

Luego de la exhaustiva investigación que habrá en el país vecino, el buque Flakor regresará al país, pero está vez dirigido hacia la Patagonia Argentina. Precisamente, hacia fines de septiembre, la expedición volverá a convocar a científicos del Conicet para explorar un sistema de cañones submarinos a 500 kilómetros de Viedma y otro a 450 kilómetros de Rawson, en Chubut. Aun resta saber si habrá transmisiones en directo.