Repudiable accionar de Benjamín Vicuña contra la China Suárez: "Machista"

Luego de que se confirmara la separación de la pareja, se conoció cuál fue el accionar machista de Benjamín Vicuña contra la China Suárez. Vergonzoso...

Benjamín Vicuña y la "China" Suárez acaban de anunciar que se separaron. La pareja, que nació en un romance polémico con infidelidad por parte del actor hacia Carolina "Pampita" Ardohain, llegó a su final luego de cinco años de relación y de haber tenido dos hijos. Días después de haberse conocido la noticia, se filtraron detalles acerca de cuál fue el accionar machista que el chileno tuvo contra la famosa actriz argentina.

A través del programa LAM (Los Ángeles de la Mañana), Yanina Latorre expuso que Vicuña y Suárez se peleaban constantemente, no coincidían en diferentes ámbitos de la convivencia y también resaltó que nunca hubo infidelidad: "La información que yo tengo es que no se terminó el amor y no hay terceras personas".

"Es verdad que él es muy celoso. A ella le chupa un huevo lo que haga él, ella no es celosa y es una mujer muy libre. Tiene edades muy diferentes. Vicuña es estructura, orden... es más del estilo de Pampita. Se enamoró de esta mujer y se estaban matando... discutían todo el tiempo, no llegan a un acuerdo. Él tiene una manera de vivir diferente", agregó Latorre.

Benjamín Vicuña y las actitudes machistas contra La China Suárez.

Luego, otra de las panelistas del ciclo que conduce Ángel de Brito aportó una anécdota vergonzosa sobre lo que Vicuña le hizo a la "China" Suárez: "Un tipo que llama al guionista, director o un productor (de una película) para pedirle que se modifique un guión porque no le gustaba algo, eso es de machista. Eso es de un tipo machista".

Para colmo, y como si fuera poco, otra de las panelistas del programa indicó: "Había licencias para él". De Brito coincidió en que Vicuña tenía actitudes machistas con Suárez y acotó: "Él se permitía trabajar libremente, tenía licencia para todo eso". Luego de que Yanina defendiera al actor, indicó quién decidió cortar la relación: "Él tomó la decisión. Ahora está todo bien, en paz, pero se estaban matando...".

El mensaje de Benjamín Vicuña con el que anunció la separación con la China Suárez

Benjamín Vicuña anunció, a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, que se separó de la "China" Suárez. Con un sentido mensaje, expresó: "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”. En cambio, y por otra parte, la actriz no se pronunció al respecto...