El devastador audio de Chano a Pia Shaw antes de ser disparado: "Me lastima ese tipo de prensa"

El cantante de Tan Biónica había intentado comunicarse con Pía Shaw para aclarar una situación.

Esta semana, se dio a conocer que Santiago Moreno Charpentier, más conocido por su nombre artístico, Chano, fue disparado por un oficial de la policía. De acuerdo con el informe del hecho, el músico sufrió un brote psicótico como consecuencia de un consumo excesivo de estupefacientes. Según el policía, Chano había intentado atacarlo con un cuchillo, y en su defensa, le pegó un disparo en la zona abdominal. Hasta el día de hoy, el cantante de Obsesionario en la Mayor lucha por su vida en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi.

Después de varios testimonios de distintos allegados, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Pia Shaw, publicó un audio que Chano le había mandado el viernes, justo tres días antes del hecho. Todo comenzó días atrás, cuando se difundió el rumor de que había una ambulancia en la puerta de la casa del cantante, ubicada en Exaltación de la Cruz. Al enterarse, la revista Gente publicó una nota cuyo título decía: “Incertidumbre por el estado de salud de Chano Moreno Charpentier”.

“Le escribí a uno de los productores y les pregunté si esto había ocurrido recién y me dijo que si, que la información le había llegado en ese momento. Cuando le escribo a Chano, le pongo: ‘Santiago, ¿estás bien? ¿Que pasó?’. Me dice: ‘Sí, estoy bien, ¿Qué pasa?’. Pía le explicó que los medios dijeron que él estaba en problemas y que si quería aclarar las cosas podía ir a la radio a hablarlo. Como respuesta, Chano se negó y dijo que, si hacía eso, no iba a gustarle nada a su productora y desmintió el rumor: “Estoy bárbaro, es mentira. Estoy tomándome un café en este momento”.

“Estaba enojadísimo”, recordó Pía. “A partir de él, empecé a recibir muchas llamadas perdidas de él”, continuó, y contó que después, Chano le envió ese artículo de Gente junto con unos audios. Aquel día, él iba a ser internado por sus problemas de salud mental. “Pía, por favor. No estoy para que pasen esas cosas, dale. ¿Me podés arreglar eso? Después yo te puedo dar una nota donde quieras, pero arreglame eso, Pía. ¿Qué mierda es esto?”, dijo en una de las notas de voz.

“Dale, son las ocho de la noche, ya está. ¿Quieren que esté llamando la atención ahí, a las ocho de la noche, en los programas pelotudos? A mí me molesta este tipo de prensa, me lastima, boluda. No soy una minita del ‘Bailando’, piba”, se puede escuchar en el resto del audio. “Me provoca un daño familiar, un quilombo, un bardo. Ayudame a sacar esa mierda. Hablemos mañana tranquilos. No salgo a hablar por Twitter porque no tengo Twitter, por diversos motivos”.

Otra parte de la historia

Con respecto al estado de salud mental de Chano, surgieron dos testimonios de vecinos que lo habían visto días atrás y que aseguraron que se veía muy solo y perdido. Primero uno de ellos, Mariano, contó que casi lo atropella en la Ruta 6 mientras manejaba su auto. “Estaba muy mal, totalmente perdido. No sabía dónde estaba”, recordó. “Me dijo que había salido a las 4 de la madrugada a comprar cigarrillos. Cuando yo lo encontré eran casi las 6, o sea que anduvo deambulando un rato largo. Es un pibe bárbaro, muy educado. Estaba muy solo. Me dio mucha pena”.

Días después, Javier Blanco, otro residente de la zona, un casero de estancia en Exaltación de la Cruz, dio su testimonio para la Unidad Operativo Federal Campana, de la Policía Federal Argentina. Lo primero que vio fue a un hombre vestido con zapatillas, pantalón corto y una campera, mientras él estaba realizando sus tareas habituales. Cuando le preguntó qué estaba haciendo ahí, él respondió: “Estoy perdido, ¿dónde estoy?”. Finalmente, el hombre se ofreció a llevarlo a su casa, pero Chano se resistió.