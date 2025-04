¿Qué es contactless y por qué no se recomienda habilitarlo en el celular?

Cómo pagar con contactless desde el celular.

A medida que la tecnología avanza, los celulares suman nuevas funciones con el fin de agilizar las actividades que las personas realizan en su vida diaria. Una de ellas está vinculada con la compra de objetos o servicios, y una función como el contactless permite hacerlo sin la necesidad de una tarjeta o dinero efectivo. Aunque presenta una serie de detalles por la que se recomienda desactivarla.

Desde hace un tiempo se observa que muchos celulares cuentan con NFC (Near Field Communications): una comunicación de corto alcance que permite transmitir datos entre dos dispositivos electrónicos. De esta forma, la persona se evita llevar la billetera o billetes consigo al momento de salir del hogar. Si bien es una manera interesante de pagar porque en determinados comercios dispone de descuentos, también puede ser considerada peligrosa.

"No tiene sentido la risa que me dio esto es lo que mi vieja piensa que le va a pasar desde que le explique como funciona el contact less y por qué existen las billeteras RFID", expresó AveAveces, como figura su cuenta de X (Ex Twitter). Lo particular del video es que las personas que participan tienen conocimiento de la tecnología y quedaron sorprendidas con lo fácil que un desconocido les sacó el dinero de sus cuentas.

Lo primero a señalar es que en los celulares la función puede presentar un riesgo de acuerdo a la configuración que se haya establecido al momento de pagar. La mayoría de los sistemas habilitan el pago por medio de contactless cuando se coloca el pin de seguridad del dispositivo y la aplicación de la billetera virtual fue abierta. Si se da la autorización para acceder al pago sin verificación alguna, se está ante la chance de perder dinero sin que uno sea consciente de ello. Lo mejor es tener el NFC deshabilitado y solo activarlo cuando se tenga que cancelar la cuenta o comprar un objeto.

Por otro lado, el mayor peligro se encuentra en las tarjetas de débito o prepagas que tienen la posibilidad de ofrecer el pago de compras por medio del contactless. Esto es producto de que no necesitan de ninguna aprobación previa. Solo es necesario que la persona mal intencionada acerque un dispositivo señalando el monto a debitar, esperar un segundo y la transacción se habrá llevado a cabo con cierta facilidad.

