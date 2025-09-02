El comentario de Yanina Latorre sobre los audios de Karina y la denuncia a Rial.

Los audios de Karina Milei han suscitado un interés público en las últimas horas, generando a su vez una respuesta por parte del Gobierno, que ha denunciado "una operación de inteligencia ilegal". La Justicia dictaminó el cese de la difusión de nuevos fragmentos y el ejecutivo le apuntó al periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, por intentar "generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas".

Respecto a esa medida cautelar se ha expresado el mencionado Jorge Rial, que a modo de editorial en Argenzuela dejó entrever su opinión y calificó lo ocurrido como un acto de "censura previa". Horas más tarde, con el tema aún en boga en los principales medios argentinos, Yanina Latorre se refirió al mismo en Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce en América.

Yanina Latorre conduciendo SQP, su programa en América.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre los audios de Karina y la respuesta de Jorge Rial?

La blonda vertió su opinión tras lo acontecido: "No creo que Rial vaya preso. Viste que ahora se agrandó, se agrandó, se agrandó, se agrandó...". Tras ello, mencionó: "Hoy hizo un vivo, habló de un Falcon verde...". Esto útlimo viene a colación de que el ex conductor de Intrusos mostró imágenes de un automóvil con esas características (famosos por su uso por parte de los militares durante la última dictadura) en la puerta de su casa.

"Me parece que hay como una película ahí, ¿no?", lanzó entre risas la pareja de Diego Latorre. "Sí, un poquito de película hay", la secundó Majo Martino. Aquello no cayó bien en las redes sociales, donde algunos usuarios señalaron su posicionamiento político y lo inadvertido que ha pasado el tema de los audios de Karina en comparación al protagonismo que tuvo en SQP la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner.