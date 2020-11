"Ya sé que van a editar esto", lanzó el conductor de Todo Noticias (TN), Ricardo Canaletti, contra su producción como preámbulo antes de lanzar una fuerte acusación contra un periodista por el caso María Marta García Belsunce y la serie en Netflix. Caneletti volvió a atacar a la familia por el crimen de la mujer en El Carmel y se defendió de las críticas a los gritos.

"Había algo que me molestaba y que Moria Casan me dio la solución cuando dijo se cuelgan de mis tetas. A mí, muy pocos, se me cuelgan de la entrepierna. Me han imitado, han copiado mi punto de vista sobre casos criminales, me han insultado con lo cual demuestran que no son colegas", criticó Canaletti quien hacía referencia un periodista.

En ningún momento dio el nombre del periodista, aunque esta semana quien lo criticó por el caso Belsunce fue Pablo Duggan quien lo acusó de no haber leído la causa y haber montado un show.

"Lo hacen para tener un minuto de cámara en el chiquero en el cual trabaja. Como yo no le doy importancia a eso: ya lo decía Voltaire "la vida es muy corta para andar ocupándose de miserables bribones", dijo Canaletti.

El conductor de TN después comentó que no volverá a tratar el tema del crimen de María Marta García Belsunce y lanzó un insólito comentario: "No voy a hablar más del caso. Adiós María Marta, torpe mujer que moriste golpeada en la bañera de tu casa. Si te revolver en tu tumba, no vengas acá a revolcarte, vos sabés donde están tus familiares".

Duggan contra Canaletti: "Estoy seguro que no leyó la causa"

En las últimas semanas, el periodista apuntó contra el conductor estrella de policiales de Todo Noticias (TN) Ricardo Canaletti a quien acusó de montar un show sobre el crimen de María Marta García Belsunce sin siquiera leer la causa.

"Es mucho pedirle a un periodista como Canaletti, que se hizo un picnic, que se tome el trabajo de leer la causa, porque estoy seguro que no la leyó y así todo armó un show que le permitió pasar de ser un periodista de Clarín a una estrella de TN y de Canal 13. No se puede creer que sigue diciendo las mismas estupideces que sabe perfectamente que son falsas", disparó, dejando en claro que para él el periodismo fue fundamental en la creación de héroes y villanos funcionales a la trama ficticia que la gente quería escuchar.

Sin filtro, deslizó otro "palito" para Rolando Barbano, quien participó con su testimonio en la docuserie: "Barbano es un muy buen periodista, un muchacho pillo, inteligente, trabaja muy bien, pero aparece también diciendo "hicieron un certificado trucho"... Eso lo puede decir Doña Rosa, pasa que son cosas de las que no se pueden bajar porque estuvieron 10 años escribiendo que la familia era la culpable, por eso lo sostienen aunque saben que es una crueldad".