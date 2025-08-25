Activá la abundancia: este lugar "sagrado" de tu casa podría estar bloqueando la energía, según el Feng shui.

Según en Feng Shui no hay un espacio más sagrado que la casa. Este espacio debe ser como un "templo" donde se preserve la energía y el bienestar de quienes la habitan. Por este motivo, hay un lugar en específico de la casa al que prestarle especial atención ya que podría ser el que esté "bloqueando" la energía positiva y la abundancia.

El Feng Shui es la disciplina ancestral china que organiza el entorno para revitalizar la energía vital o “Chi". Por este motivo, los expertos de esta advierten sobre la importancia de cuidar la entrada principal del hogar ya que se considera el "epicentro energético" de la casa, capaz de influir en la prosperidad, el amor y las oportunidades futuras.

La puerta de acceso no es un mero umbral: el Feng Shui la define como la “boca del Chi”, el canal por donde entra la energía que nutre el hogar. En el Año del Dragón de Madera, esta zona amplifica su influencia energética: cualquier bloqueo o deterioro en su estado impacta directamente en la fluidez de la prosperidad.

Cómo activar la entrada y dejar fluir la energía positiva

Liberá el camino de acceso: evitá obstáculos como bicicletas, bolsas o macetas rotas que bloqueen el ingreso físico y energético. Mantené la puerta impecable: si está desgastada, pintala. Revisá bisagras y abrila a diario, aunque uses otra entrada. Incluí una alfombra ancladora: roja o en tonos tierra, preferentemente redonda u ovalada, ayuda a que la energía “eche raíces”. Iluminación cálida: una lámpara o farol que permanezca encendido durante la noche marca el camino y atrae Chi. Decorá con intención: un cuenco con monedas chinas puede potenciar la prosperidad, flores frescas invitan al amor, y cristales favorecen la claridad mental.

Errores que estancan la energía: